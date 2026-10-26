EU chystá další úder proti levnému zboží z Číny. Ve hře jsou kvóty i cla
Evropská unie chystá další zásah proti přílivu levného čínského zboží. Omezit chce dovoz například chemických výrobků, nábytku nebo strojírenského zboží, a to pomocí dovozních kvót či cel. Brusel se snaží podpořit evropský průmysl a snížit obří obchodní deficit s Čínou, zároveň ale nechce vyprovokovat Peking k odvetě a rozpoutat obchodní válku.
Evropská unie připravuje další ochranná opatření proti dovozu z Číny. Podle agentury Bloomberg by se měla týkat například chemického průmyslu, nábytku nebo strojírenství a mohla by být představena už v prvním čtvrtletí roku 2027. Ve hře jsou dovozní limity i cla, přičemž Evropská komise už analyzuje obchodní data, aby zjistila, ve kterých odvětvích čínský dovoz prudce roste.
Brusel chce navázat na postup, který zvolil u hybridních automobilů. V tomto případě se s Pekingem dohodl na omezení dovozu z Číny na 350 tisíc vozů ročně, přičemž hranice byla nastavena tak, aby byla dostatečně vysoká a zároveň snížila riziko čínské odvety. Podobný model by nyní mohl přijít i v dalších odvětvích. Opatření může EU zavést i jednostranně, bez souhlasu Pekingu.
Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.
Politico: 21 věcí, které jsme se dozvěděli na summitu lídrů EU
Politika
Od rozpočtu a migrace až po příšerný zápach v tiskové místnosti – zde je přehled od kolegů ze serveru Politico z říjnového zasedání Evropské rady.
Brusel chce zkrotit deficit přes 360 miliard eur
Hlavním důvodem je obrovský obchodní deficit Evropské unie s Čínou, který loni dosáhl 360 miliard eur. Levné a často dotované čínské zboží podle evropské strany vytlačuje domácí výrobce, ohrožuje pracovní místa a zároveň se evropské firmy potýkají s omezeným přístupem na čínský trh. Výsledkem je deficit přesahující jednu miliardu dolarů denně, který dál roste.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už uvedla, že evropský průmysl požaduje zásah a Komise je připravena přijmout další ochranná opatření. Lídři EU se na summitu v Bruselu shodli, že je potřeba jednat rychle napříč více odvětvími a zároveň vytvořit nové nástroje, které umožní reagovat na případné čínské protiakce.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Peking varuje před tlakem
Čína už dala najevo, že další evropská omezení přijímá velmi negativně. Její ministerstvo obchodu varovalo, že EU by si neměla dělat iluze, že tlakem získá výhody, ani podceňovat schopnost Pekingu bránit vlastní zájmy. Čína zároveň zahájila antidumpingové vyšetřování dovozu chemického meziproduktu p-nitrotoluenu, který se používá při výrobě barviv, pesticidů nebo léčiv.
Brusel se tak snaží balancovat mezi ochranou vlastního trhu a snahou nevyvolat otevřenou obchodní válku. Komise navíc chystá nové nástroje, které by mohly pružněji omezovat přístup vybraného zboží a služeb na jednotný evropský trh a zároveň pomoci diverzifikovat dodávky.
Evropské státy zvyšují výdaje na obranu a s ním spojené rozšiřování výrobních kapacit se přirozeně odráží i v poptávce firem po výrobních a skladových halách. Evropská unie plánuje v roce 2029 investovat do obrany 547 miliard, což je téměř o třetinu více než v roce 2025.
Zbrojní průmysl a Číňané. Evropský trh průmyslových nemovitostí dostává nový impuls
Reality
Evropské státy zvyšují výdaje na obranu a s ním spojené rozšiřování výrobních kapacit se přirozeně odráží i v poptávce firem po výrobních a skladových halách. Evropská unie plánuje v roce 2029 investovat do obrany 547 miliard, což je téměř o třetinu více než v roce 2025.
Ve hře jsou i auta, suroviny a přístup na čínský trh
Součástí širšího vyjednávání zůstávají také automobily. Opatření týkající se hybridních vozů mají platit čtyři roky a čínská kvóta by se po prvním roce měla každoročně zvyšovat o šest procent. Podobný režim by se mohl vztahovat i na vozy z Japonska nebo Jižní Koreje.
Současně EU usiluje o lepší přístup evropských firem na čínský trh a o jednodušší vývoz kritických nerostů a permanentních magnetů. Dosavadní dohody mají vést také ke snížení čínských cel na některé automobilové díly, olivový olej nebo zmrzlinu. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič má další postup s čínskou stranou řešit začátkem příštího roku.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.