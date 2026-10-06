Dvouprocentní idylka skončila. Inflace nabírá tempo
Krátká česká epizoda s inflací pod dvěma procenty skončila. Spotřebitelské ceny v září meziročně vzrostly o 2,5 procenta, zatímco v srpnu inflace činila 1,9 procenta. Nahoru ji táhnou především energie a dražší pohonné hmoty, nepolevuje ale ani zdražování služeb. Analytici navíc varují, že tím růst cen nemusí skončit. Ve hře je návrat inflace nad tři procenta i zvýšení úrokových sazeb ČNB.
Inflace v Česku se po krátkém pobytu pod dvouprocentním cílem České národní banky znovu rozjela. Spotřebitelské ceny v září podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,5 procenta. Ještě v srpnu přitom inflace dosahovala 1,9 procenta. Meziměsíčně zůstaly ceny beze změny.
Konečnou hodnotu zářijové inflace zveřejní statistici 13. října. Předběžné odhady ČSÚ byly dosud následně potvrzeny.
Zářijových 2,5 procenta zároveň překonalo srpnovou prognózu České národní banky, která počítala s inflací ve výši 2,2 procenta.
Energie přiložily pod inflační kotel
Za výrazným zrychlením stojí především energie. Jejich ceny, do nichž statistici zahrnují také pohonné hmoty, byly v září meziročně vyšší o 5,9 procenta. Alkoholické nápoje a tabák zdražily o 4,6 procenta a stejným tempem rostly ceny služeb.
Právě pohonné hmoty podle Krona sehrály zásadní roli. „Důvodem zrychlující inflace jsou ceny pohonných hmot, které jsou podle našich propočtů o více než třetinu dražší než loni touto dobou. Inflaci pod dvěma procenty už neudržely ani klesající ceny potravin,“ uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
Inflace přitom zrychluje od června, kdy klesla na 1,5 procenta, což byla druhá nejnižší hodnota letošního roku.
Služby dál zdražují. ČNB to nepotěší
Samotné energie a potraviny ale nejsou tím jediným, co bude zajímat centrální bankéře. ČNB pozorně sleduje především jádrovou inflaci, která lépe zachycuje domácí cenové tlaky.
Podle Krona cenová dynamika u zboží zrychlila z 0,2 na 1,2 procenta a u služeb ze 4,5 na 4,6 procenta. Právě přetrvávající zdražování služeb ukazuje, že inflační problém není možné připsat pouze dražším energiím.
„Jádrová inflace setrvávající u tří procent bude jedním z argumentů, proč ČNB na příštím zasedání v listopadu podle nás zvýší základní úrokovou sazbu na čtyři procenta,“ dodal Kron.
Válka, rostoucí ceny energií, nestabilita. To vše ovlivňuje světové trhy a centrální banky to musejí započítávat do svých modelů budoucího vývoje. Ukazuje se, že inflační tlaky sílí. Když se k tomu připočte rostoucí zadlužování států a nárůst potřeby investic do AI infrastruktury, výsledek je podle Tomáše Kudely ze SAB Finance jasný: Náklady na dluh se budou těžko vracet na hodnoty, na které jsme byli zvyklí před covidem.
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Válka, rostoucí ceny energií, nestabilita. To vše ovlivňuje světové trhy a centrální banky to musejí započítávat do svých modelů budoucího vývoje. Ukazuje se, že inflační tlaky sílí. Když se k tomu připočte rostoucí zadlužování států a nárůst potřeby investic do AI infrastruktury, výsledek je podle Tomáše Kudely ze SAB Finance jasný: Náklady na dluh se budou těžko vracet na hodnoty, na které jsme byli zvyklí před covidem.
Tři procenta mohou padnout už začátkem roku
Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje, že návrat inflace na 2,5 procenta nemusí představovat konec jejího růstu. Zářijový výsledek podle něj ukončil krátké období, kdy se česká inflace nacházela pod dvouprocentním cílem ČNB.
„Zatímco energie v důsledku dění na komoditních trzích zdražují, neutichá ani inflační tlak ve službách,“ uvedl Dufek. Růst cen služeb o 4,6 procenta podle něj není dobrou zprávou ani pro spotřebitele, ani pro centrální banku. Inflační tlak má podle něj svůj primární základ na realitním trhu, zdražování je však patrné v celém spektru služeb.
A další měsíce podle Dufka příliš optimismu nenabízejí. „Pokud nenastane nějaké zázračné uklidnění v Perském zálivu, bude česká inflace dál růst,“ uvedl.
Dufek očekává, že na začátku příštího roku by inflace mohla překonat tříprocentní hranici. Do cen se podle něj začnou výrazněji propisovat vyšší ceny elektřiny a zemního plynu. Dodavatelé podle něj jen těžko dokážou sami absorbovat dvojnásobně dražší plyn a o dvě třetiny dražší silovou elektřinu. Současně by měl skončit trend zlevňování potravin.
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
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Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
Otázkou tak podle Dufka bude spíše to, kde inflace nakonec dosáhne vrcholu. Za pravděpodobné zatím považuje, že v příštím roce zůstane pod čtyřmi procenty.
Vyšší inflace zároveň znovu otevírá debatu o úrokových sazbách. „Neznamená to, že ČNB bude chtít pasivně přihlížet. Prostor pro jedno zvýšení úrokových sazeb se proto pomalu otevírá už nyní,“ uzavřel Dufek.
Newstream CLUB září 2026
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