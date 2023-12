Důchodci půjdou s dobou. O starobní, invalidní a pozůstalostní penze je možné žádat on-line

Žádosti o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody je možné od nynějška podávat on-line. Není tak už nutné chodit do poboček sociální správy, informoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pro přihlášení do digitálního formuláře je potřeba elektronická identita, tedy třeba ta bankovní. Pokud mají žadatelé podle šéfa resortu evidenci odpracované doby a důchodových odvodů kompletní, vyplňování by mělo zabrat jen několik minut.

„Jakoukoliv žádost o jakýkoliv typ důchodu bude moci klient vyřídit z domova i ze zahraničí přes internet, pokud se tak rozhodne,” uvedl Jurečka. Podle něj bylo cílem připravit uživatelsky přívětivou a intuitivní aplikaci.

Řada údajů je předem vyplněná. Je možné vypisování přerušit, údaje uložit a pokračovat později. Dají se případně nahrát potřebné chybějící dokumenty a doklady. Zájemci mohou získat také on-line poradenství. Vyplňováním je přes internetovou platformu Teams provedou úředníci. V prosinci chce sociální správa službu testovat, poté ji zavede plošně. „Je to služba, kterou v rámci státní správy nikdo nedělá. Je to nejen podávání žádostí on-line, ale i on-line poradenství,” řekl ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček. Vyzval klienty, aby se nebáli elektronické žádosti a poradenství využívat.

Podle Jurečky je zavedení elektronických žádostí o penze součástí unijního procesu a v některých členských zemích EU získali klienti možnost vyřizovat penze elektronicky už dřív. Boháček uvedl, že aplikaci úřad začal chystat loni. Stála celkem 53 milionů korun, z toho 51 milionů korun putovalo z evropských peněz z Národního plánu obnovy a dva miliony korun hradil český rozpočet.

Šéf ČSSZ odhaduje, že by příští rok mohlo pět až deset procent žádostí o důchody dorazit elektronicky. Za úspěch by považoval to, kdyby podíl on-line formulářů příští rok přesáhl deset procent a v následujících letech se pak dostal na polovinu. „Z naší zkušenosti víme, že komunita (žadatelů o penze) mezi sebou velmi intenzivně komunikuje. Pokud bude mít někdo pozitivní zkušenost, je velká pravděpodobnost, že to zkusí další,” řekl Boháček.

Podle důchodové ročenky dostala ČSSZ loni celkem 249 500 žádostí o starobní, invalidní a pozůstalostní důchody. Z toho 144 200 žádostí podali lidé o starobní penzi.

