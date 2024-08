Dohodnuto. Investoři odkoupí část akcií Revolutu, firma se stane evropským gigantem

Fintechová společnost Revolut se dohodla na odprodeji části akcií investorským skupinám Coatue, D1 Capital Partners a Tiger Global.

Sekundární prodej akcií umožňuje současným zaměstnancům zhodnotit svůj podíl ve firmě, uvedl Revolut. Dohoda firmu oceňuje na 45 miliard dolarů (1,03 bilionu korun), což ji podle agentury Reuters řadí mezi největší evropské banky podle tržní kapitalizace.

Firma teprve na konci července získala bankovní licenci v Británii, kde sídlí. Pro srovnání - tržní kapitalizace francouzské Société Générale, která vlastní českou Komerční banku, podle dat LSEG činí 19 miliard dolarů. Britská Barclays má aktuálně tržní hodnotu 43 miliard dolarů.

„Toto ohodnocení odráží dobré finanční výsledky, které společnost zaznamenala v posledních čtvrtletích, a pokrok dosažený při plnění strategických cílů,“ uvedl Revolut.

Podnik loni zvýšil tržby meziročně o 95 procent na 2,2 miliardy dolarů (50,5 miliardy korun). Provozní zisk pak zvýšil na rekordních 545 milionů dolarů (12,5 miliardy korun).

Revolut už dříve uvedl, že se „zavázal umožnit svým zaměstnancům podílet se na úspěchu společnosti tím, že se stanou jejími akcionáři, a zároveň jim poskytnout pravidelnou příležitost k odprodeji akcií“.

Společnost Revolut, kterou založil britský podnikatel ruského původu Nikolaj Storonskij s britsko-ukrajinským kolegou Vladyslavem Jacenkem, nemá fyzické pobočky. Nabízí digitální bankovnictví, převody peněz a obchodování s řadou finančních nástrojů prostřednictvím jediné aplikace. Jejích služeb využívají i zákazníci v České republice. Do konce letošního roku chce Revolut globálně překonat hranici 50 milionů klientů.

