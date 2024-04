Dobrá zpráva pro ČEZ. Windfall tax může skončit dřív, připouští Stanjura

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce vládě navrhnout zkrácení účinnosti daně z mimořádných zisků, takzvané windfall tax, aby se v příštím roce už neuplatňovala. Ministr to ve středu řekl novinářům při představení nové makroekonomické prognózy ministerstva.

Ministerstvo financí podle Stanjury připravuje pro vládu analytický materiál, ve kterém hodnotí výdaje spojené s pomocí lidem a firmám s vysokými cenami energií a příjmy z windfall tax a z odvodu z nadměrných příjmů při výrobě elektřiny. Pokud budou mimořádné výdaje od roku 2022 a mimořádné příjmy od roku 2023 zhruba v rovnováze, je připraven vládě navrhnout, aby zkrátila účinnost windfall tax o rok. Ministr zdůraznil, že tato daň nemá sloužit ke konsolidaci rozpočtu, ale pouze k pokrytí mimořádných výdajů spojených s energetickou krizí.

Lukáš Kovanda: Proč Stanjura udržuje windfall tax? Možná aby snížil cenu akcií ČEZ Názory Ministr financí Zbyněk Stanjura včera na sociální sítí X uvedl, že je připraven ukončit účinnost daně z mimořádných zisků ke konci letoška, pokud se naplní předpoklad letošních příjmů z ní alespoň ve výši sedmnácti miliard korun. V takovém případě by podle něj příjmy z mimořádné daně za léta 2023 a 2024 pokryly souhrnné mimořádné výdaje. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Na zálohách windfall tax, kterou stát uvalil na energetické, petrochemické a těžební firmy a na velké banky, se loni vybralo 39,1 miliardy korun, za letošní první čtvrtletí 13 miliard korun. Konečný odhad celkového výnosu daně bude podle Stanjury možný až v červenci, kdy se loňské zálohy zúčtují. Na odvodu z nadměrných příjmů stát loni vybral 18,5 miliardy korun, v letošním roce už ho neuplatňuje.

Zdraží víno? Dozvíme se v květnu

Stanjura také do konce května očekává uzavření vládní debaty o uvalení spotřební daně na tiché víno. Vláda podle něj už má dost podkladů, aby o takovém kroku rozhodla. Ministr se kloní ke zdanění vína, které je jediným alkoholickým nápojem osvobozeným od spotřební daně. Zároveň ale upozornil na to, že očekávaný výnos daně je v jednotkách miliard korun, nelze proto očekávat, že zásadně ovlivní rozpočtový deficit.

O možných úpravách letošního rozpočtu Stanjura zatím nechtěl mluvit, podle něj to bude možné teprve ve druhém pololetí s ohledem na vývoj příjmů a výdajů. Za první čtvrtletí se podle něj dařilo obě strany rozpočtu plnit podle plánu.

Kritika od NKÚ. Stát nezajistil, aby se rozpočet přiblížil k vyrovnanému hospodaření Money Loňský nárůst příjmů státního rozpočtu nepomohl dostatečně snížit tempo zadlužování státu, uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve výroční zprávě za loňský rok. Ani s přispěním mimořádné daně z neočekávaných příjmů nedokázal zajistit, aby se státní rozpočet přiblížil k vyrovnanému hospodaření. Stejně jako v předchozích letech nadále rostly povinné výdaje rozpočtu. ČTK Přečíst článek

Co predikují analytici Stanjurova rezortu

Dubnová predikce ministerstva je oproti té z ledna optimističtější. Hrubý domácí produkt (HDP) podle nové prognózy vzroste o 1,4 procenta a průměrná inflace dosáhne 2,7 procenta. Ještě v lednu Stanjurův rezort očekával růst 1,2 procenta a inflaci 3,1 procenta.

Česká ekonomika by letos podle Stanjury měla překonat úroveň před pandemií covidu-19. Hospodářský růst bude vyšší než v eurozóně, kde by měl podle predikce ministerstva činit 0,5 procenta. Česko se tak začne poprvé od roku 2020 znovu hospodářsky přibližovat k eurozóně.

Růst HDP podle prognózy potáhnou především spotřeba domácností a investice soukromého sektoru, zatímco v loňském roce to byl především zahraniční obchod. Podle ředitele sekce hospodářské strategie a politiky ministerstva financí Davida Prušvice by tak měl být český ekonomický vývoj méně ohrožen vnějšími riziky, jako jsou konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě a nejistota spojená s americkými prezidentskými volbami. Prušvic také upozornil, že k růstu HDP by mělo na rozdíl od minulosti více přispívat i zvýšení produktivity práce.

Nezaměstnanost zůstane na nízkých úrovních, podle metodiky Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzroste na 2,8 procenta z loňských 2,6 procenta. Pokračující napětí na trhu práce podle Stanjury znamená větší tlak na firmy k automatizaci a robotizaci výroby a zároveň to umožňuje vyšší mzdový růst. Prušvic doplnil, že firmy si vzhledem k nadprůměrné ziskovosti z předchozích dvou let mohou dovolit mzdy zvyšovat, aniž by se vytvářely inflační tlaky. Reálné mzdy podle prognózy ministerstva financí vzrostou o 3,6 procenta, což podpoří spotřebu domácností.

V roce 2025 by měl podle prognózy hospodářský růst zrychlit na 2,6 procenta. Průměrná inflace by měla dál zpomalit na 2,4 procenta. Nezaměstnanost by se výrazně měnit neměla, prognóza ministerstva počítá s hodnotou 2,7 procenta.

Reálná mzda letos vzroste o tři až čtyři procenta, řekl Stanjura Money Reálná mzda v Česku by se za letošní rok mohla zvýšit zhruba o tři až čtyři procenta. Růst by měla začít již v prvním čtvrtletí. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Devět posledních čtvrtletí reálná úroveň platů klesala a za poslední dva roky klesla o 11 procent. ČTK Přečíst článek