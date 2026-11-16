Commerzbank v italském sevření. Brusel nic nenamítá
Němci protestují, Italové postupují. Evropská komise dala bez podmínek zelenou převzetí Commerzbank italskou skupinou UniCredit. Ta už ovládá 48 procent akcií německého konkurenta a chce získat rozhodující vliv na jeho řízení. Brusel v transakci problém nevidí, německá strana však proti italské expanzi dlouhodobě vystupuje.
Evropská komise (EK) bez podmínek schválila italské bankovní skupině UniCredit záměr převzít německou Commerzbank. Transakce podle Komise nevyvolává obavy z narušení hospodářské soutěže na společném evropském trhu, uvedla dnes EK v tiskové zprávě. Spojení obou bank představuje největší přeshraniční bankovní transakci v Evropě od globální finanční krize.
Brusel nevidí problém. Konkurence má zůstat zachována
Komise při šetření posuzovala dopady transakce na německý bankovní trh. UniCredit na něm působí prostřednictvím dceřiné společnosti HypoVereinsbank. Podle EK budou mít obě banky po spojení na většině trhů pouze střední podíl a nadále budou čelit dostatečnému konkurenčnímu tlaku dalších poskytovatelů.
Zvláštní pozornost Komise věnovala financování středně velkých podniků, takzvaného německého Mittelstandu, a obchodnímu financování. I v těchto oblastech podle ní zůstanou klientům k dispozici alternativní poskytovatelé.
„Evropa potřebuje silnější banky, které mohou konkurovat, růst a podporovat naše podniky a rodiny. Přeshraniční fúze mohou pomoci tohoto cíle dosáhnout, umožňují bankám fungovat efektivněji a lépe odolávat ekonomickým otřesům. Růst však nesmí být na úkor zákazníků,“ uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.
Schválení podle ní ukazuje, že je možné posilovat evropský bankovní sektor a zároveň chránit hospodářskou soutěž i možnost výběru pro zákazníky.
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Němci se převzetí brání
UniCredit v červenci dokončila nevyžádanou nabídku na odkup akcií, s jejíž pomocí zvýšila svůj podíl v německém konkurentovi na 48 procent se záměrem do konce letošního roku získat přibližně polovinu hlasovacích práv a fakticky převzít řízení banky.
Italská banka začala do Commerzbank investovat před více než dvěma lety. Navzdory silnému odporu ze strany vedení Commerzbank a kritice německé vlády si UniCredit zajistila dostatek akcií k ovládnutí běžných akcionářských rozhodnutí.
Plánované převzetí přichází v době, kdy evropští představitelé stále hlasitěji vyzývají k hlubší integraci bankovního sektoru. Roztříštěnost finančního trhu EU podle nich brání evropským bankám lépe konkurovat velkým hráčům na světových trzích.
UniCredit je italská bankovní skupina působící v několika evropských zemích, mimo jiné v Itálii, Německu a ve střední a východní Evropě. Commerzbank se zaměřuje na retailové i firemní bankovnictví, zejména v Německu. Záměr transakce byl Evropské komisi předložen k posouzení letos 9. října.
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