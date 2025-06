Lukáš Kovanda: Česko musí do pěti let přisypat 200 miliard do obranného rozpočtu

Co znamená 3,5 procenta HDP na obranu? Že Česko bude muset navýšit své výdaje na obranu o zhruba 200 miliard korun ročně.

Členské země NATO dnes v Haagu dojednaly závazné navýšení výdajů ryze na obranu během pěti let na 3,5 procenta HDP. Česko tak zřejmě do roku 2030 navýší své výdaje na obranu z letošních necelých 161 miliard korun na nějakých 355 miliard korun.

Česko bude muset navýšit oproti letošku svůj obranný rozpočet v nominálním vyjádření o 120 procent. O takřka 200 miliard korun. Nominální hrubý domácí produkt ČR má totiž dle letošní dubnové prognózy Mezinárodního měnového fondu činit roku 2030 necelých 10 146 miliard korun.

Česko má přitom vskutku co dohánět. Podle nejnovějších dat Světové banky neplnilo roku 2023 závazek alespoň dvou procent HDP na obranné výdaje jako jediná země v rámci Visegrádské čtyřky (viz graf Světové banky). Na chvostu tohoto kvarteta zemí je Česko, co se výdajů na obranu v poměru k HDP týče, prakticky soustavně od roku 2016. Takže jeho obranný sektor je podle všeho nejvíce podinvestovaný v rámci Visegrádské čtyřky.