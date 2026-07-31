Češi se dál zadlužují. Domácnosti dluží bankám už 2,72 bilionu korun
Dluhy českých domácností u bank se v červnu meziměsíčně zvýšily o 26,5 miliardy korun a dosáhly 2,72 bilionu. Rostlo také zadlužení firem, jejichž úvěry stouply přibližně o 38 miliard na 1,62 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů České národní banky.
V meziročním srovnání se dluhy domácností zvýšily zhruba o 251 miliard korun. Nefinanční podniky dlužily bankám přibližně o 140 miliard více než před rokem.
Tempo zadlužování mírně zpomalilo
Přestože celkový objem úvěrů dál roste, tempo zadlužování domácností ve druhém čtvrtletí mírně zvolnilo.
„Zadluženost však stále roste jak u úvěrů na bydlení, tak u spotřebitelských úvěrů. V posledních měsících důvěra spotřebitelů stagnuje, tudíž nadále nečekáme výrazné zrychlení dynamiky zadlužování,“ uvedl hlavní finanční analytik společnosti Provident Financial Petr Javůrek.
Prezidentské veto změn rozpočtových pravidel získalo podporu dvacítky českých ekonomů. Bývalí guvernéři ČNB, členové NERV i vedení Národní rozpočtové rady varují, že návrh obsahuje příliš mnoho cest, jak překračovat výdajové limity. Schillerová kritiku odmítá a současná rozpočtová pravidla označuje za drtící pro ekonomiku.
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Prezidentské veto změn rozpočtových pravidel získalo podporu dvacítky českých ekonomů. Bývalí guvernéři ČNB, členové NERV i vedení Národní rozpočtové rady varují, že návrh obsahuje příliš mnoho cest, jak překračovat výdajové limity. Schillerová kritiku odmítá a současná rozpočtová pravidla označuje za drtící pro ekonomiku.
Dluhy českých domácností u bank se prakticky nepřetržitě zvyšují od února 2016. Jedinou výjimkou byl duben 2022, kdy jejich objem meziměsíčně klesl. Podle ČNB to tehdy souviselo s odebráním bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.
Tři čtvrtiny dluhů připadají na bydlení
Největší část zadlužení domácností nadále tvoří půjčky na bydlení. V červnu na ně připadalo 77 procent všech úvěrů domácností.
Objem hypoték a dalších úvěrů na bydlení se proti květnu zvýšil o 0,9 procenta na 2,08 bilionu korun.
Firmy si půjčily dalších 38 miliard
Úvěry nefinančních podniků se v červnu meziměsíčně zvýšily přibližně o 38 miliard korun na 1,62 bilionu. Na rozdíl od domácností ale jejich objem v jednotlivých měsících více kolísá. Za posledních 12 měsíců firemní dluhy klesly v červenci a říjnu, zatímco v ostatních měsících rostly.
U českých firem zůstávají dominantní dlouhodobé úvěry. V červnu tvořily 54 procent celkového objemu firemních půjček. Jejich hodnota se meziměsíčně zvýšila o devět miliard na 857 miliard korun.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.