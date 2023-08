Češi rekordně utrácí za své mazlíčky. Postavit by za to šlo 400 kilometrů dálnic

Češi rekordně utrácí za své mazlíčky, asi 60 miliard ročně. Za to by se dalo postavit přibližně 400 kilometrů dálnic.

Nejvyšší inflace za posledních přibližně třicet let, která v Česku nyní udeřila, se promítá i do nárůstu výdajů za psi a kočky. Za psa tak dnes běžná domácnost v ČR utratí průměrně zhruba 1500 korun měsíčně, za kočku zhruba polovinu této částky. Přitom alespoň jednoho psa vlastní na dva miliony českých domácností, alespoň jednu kočku pak bezmála 1,5 milionu domácností. Výdaje za „psa v obýváku“ tak činí přibližně 40 miliard korun ročně, kočky coby domácí mazlíčci pak v souhrnu vyjdou na přibližně 20 miliard korun.

Celkově tak obyvatelé Česka utratí za své miláčky přibližně 60 miliard korun ročně. Za tuto sumu by se dalo postavit za rok až 400 kilometrů dálnic. Suma přitom nezahrnuje pořizovací cenu čtyřnohého miláčka. Ta však činí nejčastěji jen jedno až pět procent z celkových „celoživotních“ nákladů chovu psa či kočky.

Lidé na sobě šetří, mazlíčkům ale dopřávají, říká šéf Super zoo Zprávy z firem Jako mladík začínal s akvaristikou, poté založil firmu Super zoo, která má nyní v Evropě 350 prodejen krmiv a dalšího zboží pro domácí zvířata. „Aktuálně pociťujeme, že zákazníci velmi pečlivě zvažují, co koupit. Zatím se nás to ale na tržbách příliš nedotklo. Pozorujeme, že se prodává více krmiv než chovatelských potřeb. Například akvaristika má pokles zhruba pět procent a obdobné to je u teraristů,“ říká zakladatel společnosti Super zoo Dušan Plaček. nst Přečíst článek

Pojištění domácích mazlíčků není od věci

Největší část výdajů spolykají náklady na krmení včetně pamlsků a zdravotní ošetření včetně očkování nebo různé doprovodné služby typu stříhání. Například náklady na chov většího psa mohou činit až 6000 či 7000 korun měsíčně. Za celý život takového psa tak za něj jeho „páníček“ může v dnešních cenách vydat takřka milion korun. Pochopitelně, výdaje za mazlíčky se odvíjejí do kupní síly dané domácnosti. Sociálně slabší domácnosti tak za psa dají třeba jen stokoruny měsíčně. I to však může za celý život psa odpovídat v dnešních cenách třeba 70 000 nebo 80 000 korun.

Některé domácnosti si také nemohou dovolit zaplatit například nákladnější veterinární zákrok. Vždyť třeba operace psa, jenž utrpěl komplikovanější frakturu, může vyjít až na 50 tisíc korun. Zdaleka ne všechny domácnosti přitom mají své miláčky pojištěné. Pro Česko je – v porovnání třeba se západními zeměmi EU – typická podpojištěnost jak v případě standardního životního, tak neživotního pojištění. Nepřekvapí tudíž, že v případě domácích mazlíčků je podpojištěnost ještě mnohem výraznější než při pojišťování lidí nebo majetku. Navíc finanční produkty zaměřené na psy či kočky se často teprve rozvíjejí, celý tento specifický segment je v česku „v plenkách“. Pojišťovny přitom typicky nehradí zákroky typu kastrace nebo zubních ošetření, které nemají akutní či bezodkladnou povahu.

Byznys pro domácí mazlíčky jede. Český výrobce krmiv Vafo otevřel ve Finsku další továrnu Zprávy z firem Česká společnost Vafo Group, která patří k významným výrobcům krmiv pro psy a kočky, otevřela továrnu ve finském městě Nokia. Je to osmý závod skupiny v Evropě, má výrobní kapacitu 20 tisíc tun krmiva ročně. ČTK Přečíst článek

Při pořizování mazlíčka může člověk něco ušetřit tím, že si koupí zvíře takzvaně „bez papírů“, tedy bez průkazu původu, ale taková úspora je často jen dočasná. Zvíře „bez papírů“ totiž nakonec může vyjít dráž, a to právě i po zahrnutí nižší kupní ceny. Mazlíček „bez papírů“ totiž představuje jakýsi „black box“: nový majitel o něm prakticky nic neví – například o jeho předcích či třeba o sklonu k rodovým chorobám. Pokud například majitel psa „s papíry“ ví, k jakým chorobám má zvíře sklon, může ve spolupráci s veterinářem vhodnou prevencí jejich nástupu zamezit či jej alespoň oddálit.

Společnost Country Life prodala většinový podíl skupině Vafo Zprávy z firem Firma Country Life, která produkuje biopotraviny a provozuje obchody se zdravou výživou, má nového akcionáře. Podíl 51 procent získala společnost Fermia, za kterou stojí především podnikatel Pavel Bouška, uvedly to Hospodářské noviny. Country Life se podle svého zakladatele Otakara Jiránka potýkala v posledních dvou letech s ekonomickými problémy v důsledku epidemie covidu-19, zvýšených nákladů na dopravu a energie a nárůstu úroků na úvěrech. Kupní cenu nechtěla ani jedna strana komentovat. ČTK Přečíst článek