Češi počítají koruny, politici tisíce navíc. Víme, o kolik vzrostou jejich platy

Platy vrcholných politiků by mohly příští rok vzrůst o zhruba pět procent. Předsedové vlády a šéfové parlamentních komor by vůbec poprvé pobírali více než 300 tisíc korun hrubého měsíčně. Plat řadového poslance by vzrostl o 5500 na 115 tisíc korun. Prezident by dostával 383 200 korun, o 18 200 korun víc než letos. Vyplývá to z výpočtu agentury ČTK z platného znění platového zákona.

Premiér a předsedové sněmovny a Senátu by příští rok mohli podle výpočtu brát 308 700 korun. Nárůst by představoval 14 700 korun. Místopředsedové parlamentních komor a ministři by dostávali 219 300 korun místo letošních 208 900 korun. Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 12 700 korun na 265 100 korun.

Premiér přes tři sta tisíc, ministři přes dvě stě. Platy vrcholných politiků mají od ledna výrazně růst Politika Platy vrcholných politiků by mohly příští rok vzrůst o více než 13 procent. Například měsíční plat premiéra a předsedy parlamentní komory by vůbec poprvé přesáhl 300 tisíc korun a plat ministrů 200 tisíc korun. Vyplývá to z výpočtu ČTK z novely příslušného zákona, který kvůli zásahu Ústavního soudu předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení. Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na loňské úrovni. ČTK Přečíst článek

Předsedové parlamentních výborů, komisí a delegací by si příští rok polepšili podle výpočtu o 7700 korun na 161 800 korun. Plat místopředsedů senátních a sněmovních výborů a předsedů podvýborů by mohl příští rok vzrůst o 6600 korun na 138 400 korun.

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která vychází z průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok. Příští rok by se však mělo při výpočtu použít ohraničení meziročního růstu platové základy nejvýše o pět procent, jak je stanovila letošní novela platového zákona. Při využití běžného mechanismu pro výpočet platové základny by totiž vzrostly platy vrcholných politiků skokově o zhruba 13,2 procenta. Výši platové základny vydává vždy koncem roku ministerstvo práce a sociálních věcí.

Pro letošek určila novela platovou základnu přímo zákonem, pro vrcholné politiky činí 101 364 korun. Při výpočtu z předběžného údaje statistiků o loňské průměrné mzdě, jež činila 45 899 korun, by základna pro příští rok představovala 114 702 korun. Ze zákona se proto využije nejvýše pětiprocentní ohraničení růstu a základna by tak měla činit 106 433 korun.

Vrcholným politikům by spolu s platy vzrostly také měsíční náhrady. Například prezident republiky by na ní měl příští rok 250 200 korun a jeho manželka 106 500 korun. Paušální náhrada premiéra by činila 39 400 korun a ministra 32 000 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 17 100 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště mohla představovat až 63 900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 61 800 korun.

