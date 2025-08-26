Češi a nová práce. Výše mzdy už pro ně není jediným kritériem, chtějí i uznání a podporu
Výše mzdy přestává být pro zaměstnance jediným kritériem pro výběr práce. Stále častěji zohledňují i nefinanční benefity, kvalitní vztahy na pracovišti, dobré pracovní podmínky nebo jistotu zaměstnání. Vyplývá to z průzkumů společností Randstad ČR a Up benefity.
Podle průzkumu Up benefity je výše mzdy jediným důležitým faktorem pro volbu zaměstnání pouze pro 15 procent Čechů. Naopak velká většina zaměstnanců vyžaduje i jiné kvality pracovního místa. „Zaměstnanci dnes hledají ve své práci nejen finanční stabilitu, ale i smysl, uznání a podporu. Firmy, které se zaměřují pouze na peněžní ohodnocení, přicházejí o možnost si dlouhodobě udržet loajální a motivovaný tým,“ uvedl generální ředitel Up benefity Stéphane Nicoletti.
Význam dalších faktorů pro volbu zaměstnání potvrzuje i průzkum Randstad ČR. Podle něj vidí atraktivní mzdu jako důležitou pro volbu zaměstnání 65 procent lidí, meziročně ale podíl o čtyři procentní body klesl. Zároveň 63 procent lidí uvádí jako důležitý faktor pro výběr práce finanční stabilitu zaměstnavatele, 61 procent příjemnou pracovní atmosféru a 58 procent jistotu zaměstnání.
Češky chtějí práci, kde budou respektovány
Na nefinanční faktory práce dbají podle průzkumu Randstad ČR zejména ženy, když příjemnou pracovní atmosféru označuje za významnou 68 procent žen, ale jen 54 procent mužů. „Češky kromě atraktivní mzdy hledají i prostředí, kde budou respektovány, a ve kterém mohou skloubit práci s péčí o rodinu,“ uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský.
Schopnost spojit férové finanční ohodnocení se zdravým pracovním prostředím a smysluplnými benefity se podle Nicolettiho stává důležitou konkurenční výhodou firem na napjatém pracovním trhu. „Spokojený tým není jen výsledkem dobré mzdy, ale kombinací vzájemné důvěry, otevřené komunikace, smysluplné práce a podpory zdraví. Když se zaměstnanci cítí dobře, odráží se to v jejich angažovanosti, schopnosti odolávat krizím i ochotě posouvat firmu kupředu,“ uvedl.
