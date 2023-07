Ceny ojetin narazily na strop, začínají klesat

Průměrná cena ojetin se v prvním letošním pololetí držela těsně pod 300 tisíci korunami. Ceny vykupovaných vozů podle sdružení Cebia patrně výš nepůjdou.

Prodejní ceny ojetých aut klesly v letošním druhém čtvrtletí proti začátku roku o dvě procenta na průměrných 293 tisíc korun. Průměrná prodejní cena za celé první pololetí letošního roku se pak pohybovala kolem 296 tisíc korun a v meziročním srovnání tak byla o 2,4 procenta vyšší. Vyplývá to z údajů společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním ojetých vozů.

„Ceny ojetých aut narazily na strop a přestaly růst, což je dobrá zpráva pro všechny, kteří se chystají pořídit si ojeté auto. Samozřejmě ale také přestaly růst výkupní ceny vozidel, což nepotěší ty, kteří se chystali ojeté auto prodat a spekulovali na vyšší cenu,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer. V příštích měsících budou podle něj ceny nejspíše stagnovat.

Ojetiny nepatrně „omládly“

Průměrné stáří všech osobních ojetých vozů bez ohledu na jejich původ bylo letos 9,1 roku, což je meziročně o necelých pět měsíců méně. Za sníženým průměrem prodávaných aut však stojí české ojetiny, které omladily o více než rok, protože se na trh začaly opět dostávat mladé a zánovní vozy z operativních leasingů.Trh se tak začal i v tomto ohledu opět stabilizovat.

Průměrná doba prodeje ojetého auta se letos zvýšila z loňských 61 dní na 63 dní, oproti prvnímu letošnímu kvartálu jde však o pokles, neboť průměrná doba prodeje od ledna do března byla 65 dní. Rychlejšímu prodeji napomohlo mimo jiné i mírné snižování prodejních cen.

Desetina prodaných ojetin jsou octávie

Průměrná hodnota na tachometrech prodávaných ojetin činila letos 147 tisíc kilometrů, meziročně o 2000 kilometrů méně. Vzhledem k přílivu mladších ojetin by podle Pajera průměrný nájezd mohl klesnout více. „Důvodem, proč se tak nestalo, je pravděpodobně častější stáčení tachometrů či stáčení o vyšší hodnoty, neboť příliv mladých vozů převažuje nad zvyšujícím se podílem aut s vyšším stářím,“ podotkl.

Nejprodávanějším modelem byla Škoda Octavia s podílem 9,8 procenta. Následovaly další modely Škody Fabia a Superb. Mezi ojetými auty se stále nejčastěji vyskytují vozy s naftovým motorem s podílem 49,6 procenta, ale již delší dobu netvoří většinu nabídky. Ojetá auta na benzín byla na trhu zastoupená 46,4 procenta. Vozy na elektřinu tvořily necelé procento nabídky (0,88 procenta).

