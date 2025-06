Cena darovaných bitcoinů je nyní o 108 milionů nad výnosem z jejich prodeje

Hodnota 468 bitcoinů, které dostalo ministerstvo spravedlnosti darem letos v březnu, se v současnosti podle aktuálního kurzu pohybuje kolem 1,065 miliardy korun. Je tak zhruba o 108 milionů vyšší, než byl výnos z aukcí, prostřednictvím kterých úřad bitcoiny v uplynulých týdnech prodávalo, uvedla internetová směnárna Anycoin.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) kvůli přijetí daru od v minulosti pravomocně odsouzeného muže minulý týden rezignoval. V posledních dnech od některých politiků zaznívá, že by měl stát dar vrátit kvůli tomu, že není zcela jisté, zda bitcoiny nepocházely z trestné činnosti.

„Pokud ministerstvo už inkasovalo peníze a bitcoiny odeslalo, tak může jedině nabídnout zpětný odkup za stejnou cenu od těch, kteří aukce vyhráli. Ale to by museli být noví majitelé ochotni prodat. A nevím, zda by to zmedializované kauze nějak pomohlo,“ řekl Rostislav Plachý z bitcoinové divize Golden Gate.

Ministerstvo darem získané bitcoiny prodalo v 78 elektronických aukcích za různé ceny. Poslední se uskutečnila 27. května. Průměrná cena jednoho prodaného bitcoinu vychází podle celkového zveřejněného výnosu na 2,044 milionu korun. V současnosti se středový kurz ve směnárně Anycoin pohybuje okolo 2,275 milionu korun za bitcoin.

Cena nejznámější kryptoměny v posledních týdnech výrazně vzrostla, a na konci května dokonce dosáhla historického maxima více než 2,4 milionu korun a i přes určitou korekci se drží stále vysoko.

Dalibor Martínek: Blažek dal Babišovi vítězství ve volbách na zlatém podnose Názory Co Spolu zpackat mohlo, to zpackalo. Čtyři měsíce před volbami, kdy premiér Fiala vyrazil debatovat s lidmi po českých městech ve snaze zachránit reputaci ODS a volební výsledek, si partaj pro sebe připravila nečekaný bonbónek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Aktualizováno Stanjura o Blažkových bitcoinech věděl od ledna Money Ministr financí Zbyněk Stanjura varoval končícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (oba ODS) před přijetím miliardového daru, avšak až po podpisu smlouvy, uvedl Deník N. Stanjura přitom o věci podle webu věděl více než měsíc před převedením daru. Ministr financí později upřesnil, že v lednu dostal od Blažka jen žádost o schůzku, detaily před osobní schůzkou neznal. ČTK Přečíst článek