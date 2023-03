Bývalý viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký usiluje o post šéfa Národní rozvojové banky

Novým členem představenstva Národní rozvojové banky (NRB) se od 1. května stane bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Tomáš Nidetzký. V představenstvu nahradí končícího předsedu Jiřího Jiráska, uvedlo ministerstvo financí. Nového předsedu si představenstvo NRB zvolí ze svých členů na první schůzi v novém složení, Hospodářské noviny na konci února uvedly, že jím bude právě Nidetzký.

Reklama

„Od Tomáše Nidetzkého očekávám, že dá bance nový impulz, díky kterému bude partnerem státu v nových projektech, které naši zemi čekají,” uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Například bližší spoluprací finančních institucí ve vlastnictví státu si slibujeme úspory veřejných financí a zefektivnění poskytované podpory soukromému a veřejnému sektoru,” doplnil.

Nidetzký uvedl, že se chce v představenstvu NRB zasadit o efektivnější a jednodušší návratnou formu podpory podnikatelům. „Mým cílem je, aby došlo k úspoře veřejných zdrojů souvisejících s provozem státních finančních institucí s obdobnou agendou a zároveň ke zkvalitnění a zjednodušení poskytovaného servisu samotnému podnikateli. Vedle toho bych rád využil potenciál této instituce a přispěl k rychlejšímu rozvoji ČR v oblasti veřejné infrastruktury,” uvedl.

Jan Kubíček: Dění kolem prověrky guvernéra Michla vnímám jako osobní a cílený útok. V ČNB tohle nepamatuji Money Na konci letošního roku se budou v inflaci ještě projevovat drahé energie, takže hodnota inflace v prosinci bude možná mezi šesti a osmi procenty, říká Jan Kubíček, od 13. února nový člen bankovní rady ČNB. Už předtím pracoval v národní bance, mimo jiné jako poradce bývalého viceguvernéra Vladimíra Tomšíka. Veřejná debata kolem bezpečnostní prověrky guvernéra Aleše Michla je podle něj cílená. „Intenzivní mediální aktivita bývalého guvernéra mě poněkud překvapila,“ říká Kubíček. Debata kolem sazeb je podle něj uvnitř národní banky košatá a neodpovídá mediální zkratce, že nyní vítězí v radě ČNB odpůrci jejich zvyšování. Dalibor Martínek Přečíst článek

Nidetzký byl v letech 2016 až 2022 členem bankovní rady ČNB, od roku 2018 působil jako viceguvernér banky. Loni ho končící guvernér Jiří Rusnok navrhoval tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi jako svého možného nástupce, Zeman se ale rozhodl pro jiného člena bankovní rady Aleše Michla.

Nidetzký z ČNB odešel na konci června, když uplynulo jeho šestileté funkční období. Před působením v ČNB pracoval Nidetzký ve vedení několika českých bank a pojišťoven, v letech 1999 až 2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky.

Reklama

Viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký: Od Aleše Michla jsem nikdy neslyšel, jak mají být sazby vysoké Leaders Češi mají moc peněz a pořád utrácejí. Proto jim zvyšováním sazeb chceme naznačit, že je v současnosti lepší šetřit, říká viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký. Ten byl ještě nedávno označován za možného budoucího guvernéra ČNB po Jiřím Rusnokovi, který v polovině roku v této funkci končí. Situace se však změnila, prezident Miloš Zeman jmenoval budoucím guvernérem Aleše Michla. „Až při setkání s prezidentem jsem pochopil, že mu vadí zvyšování sazeb,“ říká Nidetzký. Dalibor Martínek Přečíst článek

NRB byla založena v roce 1992 jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, pod novým jménem funguje od září 2021. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvy průmyslu, financí a pro místní rozvoj. Banka nabízí podnikatelům úvěry s nulovou či zvýhodněnou úrokovou sazbou. Poskytnutím záruk jim také usnadňuje možnost získat komerční úvěr. Za zvýhodněných podmínek poskytuje rovněž poradenství ve věci úspory energií a pro sociální podniky.

Loni NRB poskytla podnikatelům úvěry a záruky za 22,5 miliardy korun. Další zhruba miliardu korun uvolnila na rozvoj veřejné infrastruktury. Celkově financovala podnikatelům 4077 projektů.

Zamrazilová: Pokud mzdy porostou moc rychle, ČNB zváží zvýšení úrokové sazby Money Pokud by nová prognóza České národní banky v květnu předpověděla růst mezd o deset procent, musela by centrální banka velmi vážně uvažovat o zpřísnění měnové politiky. Poslancům ze sněmovního rozpočtového výboru to řekla viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová, když jim představovala zprávu o měnové politice z letošního února. Česká národní banka v odhadu klíčových indikátorů, který zveřejnila 3. února, uvedla, že očekává letošní nominální růst mezd o 8,5 procenta, což by znamenalo jejich reálný pokles o 0,4 procenta. Poprvé o obavách z roztočení mzdové spirály Zamrazilová promluvila v lednu na konferenci Investiční výhledy pořádané investiční společností Emun. ČTK, obi Přečíst článek

Stanislav Šulc: Za inflací nestojí ČNB. Větší vliv má ptačí chřipka Názory Za růstem cen, který nepřestává trápit české spotřebitele i ekonomiku, stojí nadále nejvíce růst cen všeho spojeného s bydlením. Stále větší vliv pak mají potraviny, které v Česku zdražují z celé řady důvodů. Mimo jiné i kvůli vybíjení chovů drůbeže v důsledku ptačí chřipky. Navzdory tomu však řada lidí stále bude opakovat nesmysl o tom, že Česká národní banka nedělá dost, aby srazila inflaci. Mýtus o všemocné ČNB však neplatí zejména v aktuálních ekonomických podmínkách. Stanislav Šulc Přečíst článek

Guvernér Aleš Michl získal prověrku na nejvyšší stupeň utajení Politika Guvernér České národní banky Aleš Michl získal prověrku na nejvyšší stupeň utajení Přísně tajné. Řízení Národního bezpečnostního úřadu skončilo ve standardní lhůtě a konalo se podle zákona, sdělila mluvčí ČNB Petra Krmelová. Michlův předchůdce Jiří Rusnok v minulosti uvedl, že by chybějící nejvyšší stupeň prověrky mohl současnému guvernérovi bránit plnohodnotně vykonávat jeho funkci. ČTK Přečíst článek

Inflační mor by měla ČNB vymýtit dalším zvýšením úroků, míní bývalý viceguvernér Hampl Money Česká ekonomika by se měla co nejdříve navrátit k cenové stabilitě, řekl v Otázkách Václava Moravce v České televizi předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Nesouhlasí proto se snahou České národní banky (ČNB) zanechat úrokovou sazbu na současných sedmi procentech, měla by ji zvýšit, doplnil. Podle Jana Švejnara, ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, je česká ekonomika ve výjimečné situaci, když prochází recesí, ale zároveň má vysokou jádrovou inflaci. ČTK Přečíst článek