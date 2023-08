Buffettova Berkshire Hathaway vykázala ve čtvrtletí rekordní provozní zisk

Investiční firmě Berkshire Hathaway miliardáře Warrena Buffetta vzrostl ve druhém čtvrtletí provozní zisk o téměř sedm procent na rekordních 10,04 miliardy dolarů (221,3 miliardy korun). Zisk podpořilo hlavně podnikání v oblasti pojišťovnictví.

Zisk z držení akcií pak pomohl konglomerátu k čistému zisku téměř 35,91 miliardy dolarů. Loni společnost naopak vykázala ztrátu 43,62 miliardy dolarů. Buffett však považuje čistý zisk za zavádějící ukazatel výkonnosti protože zahrnuje zisky a ztráty z vlastnictví akcií jako Apple a Bank of America, bez ohledu na to, co Berkshire nakupuje nebo prodává. Provozní zisk nezahrnuje kapitálové zisky nebo ztráty.

Hotovost držená Berkshire narostla na na téměř rekordních 147,377 miliardy dolarů ze 130,616 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí. Firma však zpomalila zpětný odkup akcií, protože akcie konglomerátu stouply na rekordní úroveň. Ve druhém čtvrtletí utratila za odkup akcií 1,4 miliardy dolarů, od počátku letošního roku pak odkoupila vlastní akcie za 5,8 miliardy dolarů. Za celý loňský rok koupila akcie za 7,9 miliardy dolarů.

Skupina Berkshire Hathaway ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů Coca-Cola či v technologické společnosti Apple.

Dvaadevadesátiletý Buffett je pravděpodobně nejslavnějším žijícím americkým investorem a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Časopis Forbes odhaduje hodnotu jeho majetku na 117,5 miliardy dolarů, což z něj dělá šestého nejbohatšího člověka na světě.