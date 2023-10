Bitcoin překonal hranici třiceti tisíc dolarů, cenu žene nahoru i Fed

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin podle agentury Reuters poprvé od srpna přesáhla hranici 30 tisíc dolarů (asi 698 tisíc korun). Za celý týden má k dobru zhruba deset procent.

Reklama

Bitcoinu podle specializovaného serveru CoinDesk pomáhá očekávání, že ve Spojených státech může být schválen spotový bitcoinový fond obchodovaný na burze (ETF). Podle agentury DPA ho ženou vzhůru i náznaky, že americká centrální banka (Fed) prozatím nebude zvyšovat základní úrokovou sazbu.

Krátce po 13:00 středoevropského letního času přidával bitcoin 4,8 procenta na 30 037 dolarů, a byl tak nejvýš od 9. srpna. Zisk přes čtyři procenta měla ve stejnou dobu i druhá nejrozšířenější kryproměna ether.

Tento týden se dočasným impulsem pro posilování kryptoměn staly zprávy, že americký správce aktiv Blackrock dostal pro svůj bitcoinový ETF fond zelenou. Zpětně se však ukázalo, že tyto zprávy nebyly pravdivé. Mezi odborníky je zavedení spotového ETF na bitcoin považováno za důležitý krok k většímu rozšíření a přijetí této digitální měny.

Objednat si DDoS útok je otázka půl hodiny, bez adekvátní ochrany to dnes nejde Zprávy z firem Chytrá zařízení využíváme denně. Do domů si instalujeme bezpečnostní kamery, na dálku ovládáme domácí spotřebiče a pomalu vyhlížíme auta, která se řídí sama. Doba se zrychluje, modernizuje a naše každodenní působení se stále více přesouvá do online světa. To s sebou přináší nejen řadu příležitostí, ale také rizik. „Každé chytré zařízení vytváří prostor pro útoky, protože se může dostat do hledáčku hackerů,“ upozorňuje Martin Bajer, ředitel pro strategii TTC MARCONI. Newstream & Partner Přečíst článek

Růst podpořil i Fed

Bitcoin podpořila i prohlášení o měnové politice ze Spojených států. Ve čtvrtek večer šéf Fedu Jerome Powell nevyloučil možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb. Zároveň však uvedl, že centrální banka bude vzhledem k současným nejistotám a rizikům postupovat opatrně. Trhy si tyto komentáře vyložily jako znamení, že úrokové sazby prozatím zůstanou stabilní.

Na maximu téměř 69 tisíc dolarů se bitcoin ocitl v listopadu 2021, pak výrazně oslabil. Češi v září podle údajů největšího obchodníka Bit.plus nakoupili kryptoměny zhruba za 250 milionů korun, což je o 20 milionů korun více než v předchozím měsíci.