Bartošova zpackaná digitalizace připravila stavebnictví o miliardy

Fiasko digitalizace stavebního řízení připravilo české stavebnictví loni orientačně o 14 miliard korun, vypočítává na základě šetření a dat z ministerstva ekonom Lukáš Kovanda.

Jaké byly loni škody z fiaska digitalizace stavebního řízení? Tak si to pojďme spočítat.

Stavební firmy tyto škody zaznamenaly v 36 procentech případů, průměrně kvůli nim přišly o 18 procent tržeb, jak uvedly v letošním, včera zveřejněném šetření analytická společnost CEEC.

Kolik to je absolutně? Třicítka největších stavebních firem v Česku měla roku 2023 tržby dohromady zhruba 220 miliard korun, jak plyne z dat ministerstva průmyslu (viz tabulka).

Loni výkon stavebnictví reálně klesl o 2,4 procenta, přičemž ceny v něm vzrostly o 2 procenta.

Tržby třicítky největších stavebních firem tak mohly odhadem činit 215 miliard korun. Pokud se tedy škody z digitalizace dotkly lehce více než jedné třetiny firem, při předpokladu rovnoměrného rozložení ztrát z nezdařené digitalizace v závislosti na velikosti tržeb se dotkly tržeb v rozsahu zhruba 77 miliard korun. Ty mohly bez fiaska digitalizace činit 91 miliard korun, pokud by byly o 18 procent vyšší.

Fiasko digitalizace stavebního řízení tak loni české stavebnictví připravilo orientačně o 14 miliard korun, což odpovídá průměrné denní ztrátě nějakých 38 milionů korun.

