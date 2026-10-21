Babiš se pustil do bank. Vadí mu drahé hypotéky i miliardové zisky, slibuje zásah
Banky vydělávají příliš a hypotéky jsou drahé. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce proto jednat s bankovními domy o úrokových sazbách. V dnešní debatě ve Sněmovně nad návrhem státního rozpočtu na příští rok to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl opoziční kritiku rozpočtu, opozici naopak vyčítal její hospodaření a uvedl, že vláda bude v příštích letech snižovat schodky o desítky miliard ročně. Premiér kritizoval také nastavení základních sazeb České národní banky.
Premiér Andrej Babiš se pustil do bank. Ve středeční sněmovní debatě o státním rozpočtu na příští rok jim vytkl vysoké zisky a oznámil, že vláda hodlá jednat o úrokových sazbách hypoték. Pozornost obrátil také k České národní bance (ČNB), jejíž měnovou politiku považuje za příliš přísnou.
„My určitě budeme s bankami jednat,“ prohlásil premiér. Komerční banky označil za nenasytné a poukázal na to, že jejich zisky podle něj od roku 2021 vzrostly ze zhruba 70 miliard na 140 miliard korun.
„Kdo tady nejvíc vydělává, kdo je nejvíc nenasytný? No komerční banky,“ řekl Babiš poslancům.
Konkrétní podobu zamýšlených opatření proti vysokým hypotečním sazbám však neupřesnil. Zatím tedy není jasné, zda vláda hodlá usilovat pouze o dohodu s bankami, nebo přijít s dalšími kroky.
Regulace hypotečních sazeb není v Evropě nic výjimečného a příklady Francie či Chorvatska ukazují, že stát může bankám nastavit limity. Česko by teoreticky nemuselo zastropovat jen konečné úroky, ale mohlo by regulovat také bankovní marže a navázat je například na tržní cenu peněz, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Takový zásah by však mohl mít i vedlejší efekty, od horší dostupnosti úvěrů po další tlak na ceny nemovitostí.
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Regulace hypotečních sazeb není v Evropě nic výjimečného a příklady Francie či Chorvatska ukazují, že stát může bankám nastavit limity. Česko by teoreticky nemuselo zastropovat jen konečné úroky, ale mohlo by regulovat také bankovní marže a navázat je například na tržní cenu peněz, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Takový zásah by však mohl mít i vedlejší efekty, od horší dostupnosti úvěrů po další tlak na ceny nemovitostí.
Babišovi vadí i sazby ČNB
Premiérova kritika se netýkala pouze komerčních bank. Babiš otevřel také otázku úrokových sazeb České národní banky. Nelíbí se mu, že její základní dvoutýdenní repo sazba činí 3,75 procenta a je vyšší než sazby Evropské centrální banky.
„Stále mi nikdo nevysvětlil, proč máme základní sazbu o 1,5 procentního bodu vyšší než eurozóna, když máme jednu z nejnižších inflací,“ uvedl.
Výše sazeb ČNB je přitom rozhodnutím nezávislé bankovní rady, nikoli vlády. Hypoteční úroky navíc neurčuje pouze základní sazba centrální banky. Do jejich výše se promítají také náklady dlouhodobého financování, rizika a obchodní politika jednotlivých bank.
Babiš zároveň vyzval města a obce, aby své volné finanční prostředky ukládaly raději u ČNB než u komerčních bank. Odkázal na připravovaný projekt ministerstva financí a argumentoval vyšší bezpečností peněz uložených u centrální banky.
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Představte si podnik, který si pouhým ťuknutím do klávesnice vytváří to, co následně za úrok půjčuje zákazníkům. Hotový strojek na peníze. Tak může na první pohled působit fungování komerčních bank. Při poskytnutí úvěru totiž skutečně vznikají nové peníze. Nabízí se proto otázka: proč hypotéky zdražují, když vytvoření peněz pořád vyžaduje jen účetní zápis? A proč banky lákají střadatele na spořicí účty, když si peníze mohou samy „vyťukat“?
Schodek 386 miliard dnes, úspory až od roku 2028
Premiér během vystoupení hájil také návrh státního rozpočtu na rok 2027. Kabinet počítá se schodkem 386 miliard korun, zatímco letošní plánovaný deficit dosahuje 310 miliard. Vláda tedy navrhuje meziroční zvýšení schodku o 76 miliard korun.
Opozice návrh kritizuje a prosazuje jeho výrazné snížení. Jedna z opozičních variant počítá se schodkem 290 miliard korun, tedy o 96 miliard nižším, než navrhuje vláda.
Babiš odmítl tvrzení, že by současný vývoj veřejných financí ohrožoval stabilitu země. Argumentoval mezinárodním ratingem Česka.
„Žádný bankrot, ale jasná, dobrá perspektiva. Všichni můžou být absolutně v klidu,“ prohlásil.
Vláda se podle něj rozhodla soustředit investice na zdravotnictví, dopravu, bezpečnost a podporu obyvatel. Inspirovat se chce také Polskem, avšak bez stejně vysokého strukturálního deficitu.
„My jsme se rozhodli jít polskou cestou, byť ne způsobem, abychom měli takový strukturální deficit jako oni,“ uvedl premiér.
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Developeři předpokládají další zdražování bytů, ale pomalejší. V současnosti plánuje 89 procent developerských společností navyšovat ceny, a to v průměru o 6,2 procenta. V prvním pololetí počítaly s růstem cen o 7,8 procenta, vyplývá ze studie analytické společnosti CEEC Research. Růst cen zpomaluje, ceny už jsou u svého stropu. Hlavně proto, že zdražují hypotéky a lidé na bydlení nedosáhnou.
Výraznější rozpočtové úspory však slibuje až od roku 2028.
„Máme jasný vládní plán, od roku 2028 budeme deficit veřejných financí tvrdě snižovat o desítky miliard ročně. Mimochodem i v rámci koalice jsme se na tom domluvili,“ řekl Babiš.
Konec koncesionářských poplatků a odmítnutí emisních povolenek
Premiér se během debaty věnoval také dalším vládním prioritám. Zopakoval, že koalice hodlá splnit slib o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Prostřednictvím poslanců chce rovněž předložit návrh zákona, který má podle vlády zprůhlednit financování neziskových organizací.
Babiš se znovu vymezil také proti rozšíření evropského systému emisních povolenek na dopravu a vytápění domácností. Pokud se podle něj nepodaří v Evropské unii vyjednat další odklad, Česko nový systém stejně nezavede.
K muniční iniciativě, jejímž cílem je zajišťovat dělostřeleckou munici pro Ukrajinu, premiér uvedl, že z českého státního rozpočtu na Ukrajinu nesměřují žádné prostředky.
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Staré křivdy a osobní útoky
Babišovo vystoupení se neobešlo bez střetu s opozicí. Poslankyně STAN Věra Kovářová kritizovala premiéra za označování bývalého ministra financí Miroslava Kalouska přezdívkou Kalda. Připomněla, že ani ona nepoužívá hanlivé přezdívky pro předsedu vlády.
Do debaty se zapojil také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Nazval jste mě, že jsem produkt pana Kalouska. Já si vážím tohoto hodnocení,“ reagoval na Babišova slova.
Poslanec KDU-ČSL Benjamin Činčila premiérovi vytkl, že místo jasné představy o směřování státních financí nabídl především připomínání starých křivd a osobní útoky.
Středeční debata tak vedle sporu o výši rozpočtového schodku otevřela další otázku: zda vládní kritika bank povede ke konkrétním krokům, které by mohly zlevnit hypotéky, nebo zatím zůstane u politického tlaku.
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