Zeman zesměšnil Fialův kabinet, nazval ho vládou amatérů. A sklidil potlesk

Nemocí Česka je nekompetentnost vlády šířící se do dalších a dalších oblastí, řekl na dnešním semináři Evropa a svět 2030 pořádaném v Poslanecké sněmovně poslanci SPD bývalý prezident Miloš Zeman. Podle něj je kabinet odborně nekompetentní, je vládou amatérů. Lékem na tuto nemoc jsou svobodné volby, uvedl Zeman.

Premiér Petr Fiala (ODS) není podle Zemana automaticky dobrým politikem proto, že je politologem. „Já sice chápu důraz, který je kladen na společenské vědy včetně politologie, nicméně z vlastní zkušenosti mohu říci, že mezi politologií a reálnou politikou je zhruba stejný vztah jako například mezi sexuologií a reálným sexem. Od sexuologa nemůžeme očekávat, že se stane Casanovou, od politologa nemůžeme očekávat, že se stane dobrým politikem,“ uvedl Zeman.

„Vláda není ani pravicová ani levicová, není ani konzervativní ani liberální, je odborně nekompetentní,“ řekl Zeman. Od nemoci Česka se podle něj odvádí pozornost úvahami o digitalizaci nebo umělé inteligenci. „Přál bych si přirozenou inteligenci,“ komentoval. Vize do budoucna budou podle něj pouze prázdnou skořápkou do té doby, dokud na rozhodování dosáhnou lidé, kteří v Česku způsobují degeneraci školství, zdravotnictví nebo degeneraci v oblasti vědy a techniky.

Na konci svého patnáctiminutového projevu vyzval ke konání nových, tedy předčasných parlamentních voleb. Poslanci SPD mu za to zatleskali vestoje.

Na semináři kromě něj vystoupil mimo jiné předseda SPD Tomio Okamura nebo místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Havlíček ve svém projevu mluvil o evropských volbách. Projekt Evropské unie byl podle něj nadčasovou záležitostí. Je nepochybné, že došlo k posílení Evropy i Česka, uvedl. Zároveň je podle něj třeba vnímat, že chybná klimatická, energetická a migrační politika způsobuje Evropě problémy. Mezi ně patří ztráta konkurenceschopnosti a soběstačnosti, v Evropě je také o něco méně bezpečně. Právě o těchto tématech je třeba diskutovat, řekl Havlíček.

Pokud Česko zůstane věrné všem bruselským směrnicím, nemá šanci uspět ve světové konkurenci, řekl Okamura. Je podle něj třeba diverzifikovat hospodářskou spolupráci a obchod. Brusel je nemocí Evropy, ti kdo tahají za nitky, vlečou Evropu ke dnu, uvedl. Ekonomice podle něj musí přestat vládnout ideologie.

