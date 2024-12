Velká „malá domů“. Muskova nadace poslala většinu svých darů jeho vlastním subjektům

Z darů nadace Musk Foundation ve výši 237 milionů dolarů měly loni v drtivě většině prospěch další subjekty ovládané nejbohatším člověkem planety.

Reklama

Majetek charitativní nadace Elona Muska loni nabobtnal na 9,5 miliardy dolarů. Z jejích darů, které činily 237 milionů dolarů, však měly v drtivě většině prospěch další subjekty ovládané nejbohatším člověkem planety.

Údaje jsou součástí posledního daňového přiznání Musk Foundation, které získala agentura Bloomberg News. Ukazují, že organizace získala podporu z milionů akcií společnosti Tesla, které drží.

Celkem 137 milionů dolarů poslala nadace další Muskově neziskové organizaci The Foundation. Jejím smyslem je založení základní a střední školy zaměřené na přírodní vědy, technologie, techniku a matematiku.

Musk Foundation také věnovala 25 milionů dolarů dárcovskému fondu Fidelity Charitable, což je jiný typ filantropické entity, kterou miliardář fakticky kontroluje. Další dary putovaly do nadace X Prize Foundation, několika vzdělávacích organizací v Texasu, Air Force Aid Society a Bostonské univerzity.

Reklama

Neziskové organizace, které Musk kontroluje, jsou součástí jeho obrovského a rostoucího impéria, které zahrnuje automobilku Tesla, společnost SpaceX či platformu sociálních médií X.

Muskovo čisté jmění tento týden překonalo rekordních 400 miliard dolarů.

Musk od Trumpova znovuzvolení zbohatl o více, než kolik Gates vydělal za celý život Leaders Elon Musk se ve středu stal historicky prvním člověkem, jehož jmění překročilo psychologickou hranici 400 miliard dolarů. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Ačkoli Musk posílil svou pozici nejbohatšího člověka všech dob, jeho filantropie zůstává podle agentury Bloomberg utlumená. Miliardář prozradil, že za poslední tři roky rozdal celkem zhruba 559 milionů dolarů. Pro srovnání, fond Silicon Valley Community Foundation s aktivy ve výši 13,6 miliardy dolarů v roce 2023, vydal ve zmíněném roce jen na grantech 4,7 miliardy dolarů.

Americký Úřad pro daňovou správu (IRS) nařizuje, aby nadace rozmístily v průměru pět procent aktiv ročně. Musk však této laťky opakovaně nedosáhl.

Trump vybírá peníze na zahajovací ceremonii a večírky. Dal třeba Zuckerberg Leaders Inaugurace prezidenta Donalda Trumpa bude velká věc. Ale ne pro každého. Trump vybírá milion dolarů od těch, kdo se jí chtějí účastnit. A mouchy už se lapají. tzv Přečíst článek

Stanislav Šulc: Musk vs. americké soudy aneb může si někdo vysloužit odměnu 56 miliard dolarů? Názory Americké soudy již podruhé odmítly posvětit výplatu největší odměny v dějinách lidstva. Tu si měl zasloužit Elon Musk za to, že pod jeho vedením v posledních letech radikálně narostla hodnota firmy. To se opravdu stalo a původní podmínky výplaty odměny byly naplněny. Souhlasilo s tím vedení firmy, souhlasili s tím i akcionáři. Soud přesto odmítá uznat legitimitu takového ujednání a výplatě brání. Mají mít soudy až takovou pravomoc na jednání firem? Stanislav Šulc Přečíst článek