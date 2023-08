Soros omezí financování v EU. Zdroje přesune jinam

Nadace Open Society Foundations (OSF), založená miliardářem a finančníkem Georgem Sorosem, plánuje stáhnout nebo ukončit velkou část své činnosti v Evropské unii a zaměřit se na jiné části světa. Uvedla to agentura Reuters s odkazem na interní e-mail zaslaný zaměstnancům, který viděla. Toto rozhodnutí znamená, že se OSF odkloní od práce související s vnitřními evropskými záležitostmi a zaměří se na region v kontextu širších globálních problémů.

„V konečném důsledku nové schválené strategické směřování předpokládá stažení a ukončení velké části naší současné práce v rámci Evropské unie a přesunutí našeho zaměření a přidělování zdrojů do jiných částí světa,” uvádí se v e-mailu. Tento krok podle něj není „není reflexí minulé práce a mnoha přínosů zaměstnanců v průběhu let”, ale spíše rozhodnutím zaměřeným na budoucí příležitosti s možným významným dopadem.

Nadace v červnu oznámila, že 93letý finančník Soros předává kontrolu nad svým rozsáhlým impériem sedmatřicetiletému synovi Alexandrovi, který své jméno zpravidla zkracuje na Alex. Nadace, která směřuje ročně asi 1,5 miliardy dolarů skupinám, které podporují například lidská práva ve světě a pomáhají budovat demokracii, v červenci představila plány na propuštění 40 procent svých globálních zaměstnanců v rámci strategické změny.

V interním e-mailu nebylo uvedeno, jak nadace změní způsob financování, ale její mluvčí uvedl, že skupina bude i nadále podporovat skupiny občanské společnosti v celé Evropě, včetně těch, které se zabývají vnějšími záležitostmi EU, a zároveň zachová podporu evropských romských komunit.

„Nadace OSF mění způsob své práce, ale moje rodina a nadace OSF dlouhodobě podporují a zůstávají pevně odhodlány podporovat evropský projekt,“ uvedl Alex Soros, předseda nadace Open Society Foundations, v prohlášení zaslaném e-mailem agentuře Reuters.

George Soros, maďarský Žid, který emigroval po druhé světové válce, vydělal své jmění ve Spojených státech a dlouhodobě podporuje skupiny prosazující liberální, demokratické hodnoty a otevřené hranice ve východní Evropě. Proslavil se tím, že v roce 1992 vydělal více než miliardu dolarů na sázce proti britské libře.

Organizace bude i nadále financovat programy v Evropě včetně Ukrajiny, Moldavska, Kyrgyzstánu a západního Balkánu prostřednictvím národních nadací, uvedl mluvčí OSF.

„V novém modelu bude většina našich grantů organizována na základě konkrétních příležitostí pro dosažení dopadu, které budou určeny v nadcházejících měsících,“ dodal mluvčí.