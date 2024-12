Šéfem zbrojovky Colt CZ se stane Radek Musil

Výkonným ředitelem zbrojovky Colt CZ Group SE (Colt CZ) se od 1. ledna 2025 stane Radek Musil. Firma oddělí tuto funkci od pozice předsedy představenstva, kterým bude dál Jan Drahota. Ten je nyní CEO i šéfem představenstva skupiny. Musil je zatím generálním ředitelem společnosti Sellier & Bellot, kterou Colt CZ letos koupil. Řízením Sellier & Bellot, českého výrobce munice, bude pověřen současný finanční ředitel této firmy Vladimír Rada.

„Colt CZ Group za poslední tři roky výrazně posílila svou pozici na trhu, zdvojnásobila výnosy a rozšířila své aktivity o výrobu malorážové munice. Radek Musil prokázal své schopnosti jako generální ředitel Sellier & Bellot, a jeho posun do čela výkonného řízení skupiny je proto logickým krokem,“ sdělil Drahota. „Hodlám využít 25leté zkušenosti z řízení společnosti Sellier & Bellot a znalosti trhu pro naplňování cílů skupiny,“ uvedl ke svému jmenování do čela Colt CZ Musil.

Musil je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze a také Thunderbird School of Global Management v americkém Phoenixu. Dříve působil například ve vedení české společnosti TON, která se zabývá výrobou nábytku. Od roku 1999 vede Sellier & Bellot.

Skupina Colt CZ je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky i osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Systems. Skupina sídlí v Česku a zaměstnává více než 3600 lidí ve svých závodech v České republice, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Za první tři čtvrtletí letošního roku vykázal holding výnosy 14,97 miliardy korun. Meziročně byly o 51,1 procenta vyšší.

