Sam Altman se ohradil proti nařčení, že zneužíval svoji nezletilou sestru

Spoluzakladatel a šéf společnosti OpenAI Sam Altman čelí žalobě, kterou na něj podala jeho sestra Ann Altmanová. Ta tvrdí, že ji Altman v letech 1997 až 2006 pravidelně sexuálně zneužíval, píše agentura Reuters. Podnikatel se proti nařčení ohradil ve společném prohlášení se svojí matkou a dvěma bratry, které zveřejnil na síti X.

Altmanová, které je nyní 30 let, v žalobě podané v pondělí u soudu v St. Louis tvrdí, že zneužívání začalo, když jí byly tři roky a bratrovi 12 let a trvalo od roku 1997 do roku 2006. Altmana podle Reuters viní mimo jiné ze znásilnění, sexuálního napadení a fyzického útoku. „Všechna tato tvrzení jsou naprosto nepravdivá,“ reagoval 39letý Altman s příbuznými.

„Naše rodina má Annie ráda a velmi jí záleží na jejím prospívání,“ uvedli Altman a příbuzní v prohlášení. „Annie dostává měsíční finanční podporu, s níž počítáme do konce jejího života. Navzdory tomu od nás Annie stále vyžaduje další peníze,“ píše se v něm.

Žaloba uvádí požadavek na odškodné ve minimální výši 75 tisíc dolarů (1,83 milionu korun). Sám Altman však v reakci na X upozornil na anglosaský institut takzvané sankční náhrady škody (punitive damages), která bývá často několikanásobně vyšší než základní odškodné. Právní zástupce Altmanové údajně Altmanovu advokátovi napsal, že v tomto případě by se sankční náhrada škody mohla pohybovat kolem jedné miliardy dolarů (24,9 miliardy korun).

Altman je spoluzakladatelem a generálním ředitelem společnosti OpenAI, jejímž předním investorem je softwarový gigant Microsoft. V listopadu 2022 společnost veřejnosti zpřístupnila velký jazykový model ChatGPT. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o AI. V září firma dokončila nové kolo financování, v rámci kterého získala od investorů 6,6 miliardy dolarů (zhruba 154 miliard korun). Transakce celou společnosti OpenAI ohodnotila na 157 miliard dolarů (téměř 3,7 bilionu korun).

