Rozdíly mezi českými a slovenskými milionáři narůstají. Slováci hledají plán B

Unikátní průzkum J&T Banky Wealth Report již třináct let mapuje názory českých a slovenských dolarových milionářů. Letošní ročník se podle šéfa agentury Perfect Crowd Jaroslava Círa, který průzkum vedl, vyznačoval tím, že se výrazně oddělily názory českých boháčů a těch slovenských. „Čeští milionáři vidí ekonomickou situaci již daleké lépe než slovenští. Ti navíc stále častěji hledají jakýsi plán B pro své životy,“ uvedl Cír.

Rok 2020 byl unikátní. Právě v prvním pandemickém roce byli slovenští dolaroví milionáři spokojenější s ekonomickou situací, než jejich čeští „kolegové“. To je však pouze jediný rok za posledních 13 let, co Slováci vnímali vývoj své země optimističtěji než Češi. Již v roce 2021 byla situace stejná jako před začátkem pandemie a i letos Češi hodnotí ekonomickou situaci lépe než Slováci. A to dokonce výrazně. Vyplývá to ze třináctého ročníku unikátního průzkumu J&T Banka Wealth Report 2023, který mapuje postoje a investiční chování českých a slovenských dolarových milionářů.

„Nemluvil bych o optimismu mezi úspěšnými Čechy. Spíše jde o pocit pramenící v tom, že se nenaplnily nejčernější scénáře, které se po dozvucích pandemie a začátku války na Ukrajině začaly vykreslovat. Jde tedy spíš o rozehnání pesimismu,“ uvádí k výsledkům Wealth Reportu hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

„Naproti tomu na Slovensku je situace o poznání horší. Pozorujeme vysoký počet slovenských dolarových milionářů, kteří hledají nějaký plán B pro svůj život. To mezi Čechy téměř nepozorujeme,“ připomněl Jaroslav Cír, šéf agentury Perfect Crowd, která průzkum prováděla.

Češi investoři

Letošní Wealth Report přinesl jednu zásadní změnu. Již více než polovinu jmění dolaroví milionáři získali z investic a nikoli z podnikání, jak tomu bylo doposud. I přes výkyvy trhu zůstávají akcie pro dolarové milionáře primárním investičním nástrojem. Nejčastěji se snaží investovat do titulů z oboru, kterému rozumí či ve kterém podnikají.

V pohledu na investice má však významnou roli měnová politika centrálních bank. „V pohledu na vývoj očekávání nejzajímavějšího zhodnocení investic v Česku a na Slovensku je zřejmý pokračující efekt přísnější měnové politiky. Ten se projevil především v nárůstu výnosu u korporátních dluhopisů a zejména v Česku pokračujícím zájmem o termínované vklady,“ připomíná Sklenář. „Vzhledem k vývoji na finančních trzích, kdy se akciové indexy v Evropě dostaly na 15letá maxima a jeden z nejúspěšnějších roků v historii zaznamenaly také americké technologické akcie, není překvapivé, že nejzajímavější zhodnocení očekávají dolaroví milionáři u akcií zahraničních firem,“ dodal hlavní ekonom J&T Banky.

Jak vypadá dolarový milionář?

V ČR je podle odhadů přes 30 tisíc dolarových milionářů. Tedy lidí, kteří mají volně k dispozici ekvivalent 1 milionu dolarů na investice. Tuzemští dolaroví milionáři jsou povětšinou ekonomicky aktivní muži. Stále jde převážně o podnikatele a vedoucí pracovníky či specialisty, pouze kolem 12 % je penzisty, ukázal průzkum J&T Banky Wealth Report. V průměru je dolarovým milionářům mírně přes padesát let (56 let v ČR, 53 let v SR).

„Je ale zajímavé, že za tím průměrným věkem se schovává čím dál zajímavější skladba. Zatímco dlouho bylo velké části dolarových milionářů skutečně mezi padesátkou a šedesátkou, dneska přibývá těch mladších i těch, kterým již je přes sedmdesát,“ připomíná hlavní ekonom J&T Banky Sklenář. Příchod mladších dolarových milionářů souvisí částečně s předáváním firem polistopadových podnikatelů, částečně pak jde o úspěšné startupisty. I přes lehký nárůst počtu úspěšných žen je i nadále svět dolarových milionářů světem mužským.

