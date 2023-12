Přístupové rozhovory? Ne. EU by měla s Kyjevem uzavřít spíše strategické partnerství, radí Orbán

Evropská unie by místo zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou měla s touto zemí na pět až deset let uzavřít smlouvu o strategickém partnerství. Dnes to v maďarském rozhlasu řekl premiér Viktor Orbán, jehož vláda se staví proti tomu, aby sedmadvacítka začala s Kyjevem jednat o možném členství v EU. Kritizoval také vojenskou a finanční pomoc Ukrajině, která se od loňského února brání ruské invazi.

Orbán řekl, že na unijním summitu, který se bude konat za dva týdny, vystoupí s názorem, že EU by měla s Ukrajinou uzavřít smlouvu o strategickém partnerství. „Ta by mohla trvat pět až deset let, aby se (Ukrajinci EU) přiblížili, rozdíly jsou nyní příliš velké,“ cituje Orbána agentura Reuters. „Když uvidíme, že dokážeme spolupracovat, přijďme s otázkou členství,“ dodal.

Evropská komise před časem doporučila členům EU, aby sedmadvacítka s Ukrajinou jednání o vstupu po splnění určitých kritérií ze strany Kyjeva zahájila. Na summitu o tom budou jednat šéfové států a vlád, pro otevření přístupových rozhovorů je ovšem potřeba jednomyslnosti a Maďarsko dává opakovaně najevo, že bude proti. „Když nevíme, jaké to bude mít následky, neměli bychom jednání zahajovat,“ řekl Orbán.

„Máme s Ukrajinou asociační dohodu, která nabízí mnoho možností pro blízkou spolupráci,“ řekl podle Reuters předseda Evropské rady Charles Michel, které unijní summity vede. Asociační dohodu EU uzavřela s Kyjevem v roce 2017 navzdory ruskému odporu. Michel dodal, že na vrcholné schůzce tento měsíc „s 27 kolegy probereme, jaké rozhodnutí uděláme“.

Vytvoření zvláštního fondu

Orbán, jenž udržuje kontakty s ruským vedením, znovu vyzval k uzavření příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, které sousední zemi před rokem a tři čtvrtě vojensky napadlo. Řekl také, že pokud chce sedmadvacítka poskytovat Ukrajině pomoc, měla by peníze na to brát ze zvláštního fondu v rámci mezivládní smlouvy mimo unijní rozpočet. „Každý by do něj platil, pokud by chtěl, a z tohoto fondu bychom měli Ukrajině posílat peníze,“ uvedl.

„Poskytli jsme Ukrajině velmi mnoho peněz, přes 100 miliard eur, částečně ve zbraních a částečně v hotovosti,“ řekl také. „V situaci, kdy Evropu trápí ekonomické problémy, (EU) vyhazuje peníze, posílá vlaky zbraní a hotovost na Ukrajinu,“ prohlásil maďarský premiér. Jeho vláda od začátku ruské invaze odmítá Ukrajincům pomáhat vojensky a kritizuje sankce, které unie na Rusko uvalila kvůli jeho agresi vůči Ukrajině.