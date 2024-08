Potvrzeno. Britský miliardář Lynch potopení jachty nepřežil. Další oběti čeká identifikace

Záchranáři u pobřeží italské Sicílie ve středu vyzvedli těla britského miliardáře Mika Lynche, jeho osmnáctileté dcery a dalších dvou lidí z vraku luxusní jachty, která se tam potopila v pondělí nad ránem. Informoval o tom britský deník Daily Telegraph s odvoláním na šéfa sicilské civilní ochrany.

Celkem čtyři mrtvá těla nalezli ve středu potápěči v hloubce asi 50 metrů a vynesli je nad hladinu. Nyní je potvrzeno pět obětí pondělního ztroskotání, informují agentura AFP a DPA.

Na palubě jachty bylo v době neštěstí 22 lidí, z toho 15 se podařilo zachránit. Mezi pohřešovanými je i manažer americké banky Morgan Stanley International Jonathan Bloomer. Jachta patřila podle zjištění BBC Lynchově manželce Angele Bacarosové, kterou se podařilo zachránit. Po posledních dvou pohřešovaných se nadále pátrá.

Jachta Bayesian, plující pod britskou vlajkou, v době neštěstí kotvila u města Porticello nedaleko Palerma. Na 56 metrů dlouhé plachetnici se 75metrovým stěžněm se nacházelo 10 členů posádky a 12 hostů. Jachtu v pondělí krátce před pátou hodinou ranní smetla silná vodní smršť.

Prokurátoři z města Termini Imerese, kteří ztroskotání lodi vyšetřují, vyslýchali v úterý večer více než dvě hodiny 51letého Jamese Catfielda, který byl na plachetnici Bayesian kapitánem, píše web italské televizní stanice RAI. Prokurátoři ho vyslechli spolu s dalšími přeživšími, aby zrekonstruovali průběh potopení a získali technické podrobnosti užitečné pro vyšetřování. Soudci vyslechnou všechny přeživší.

Otec jedné z přeživších podle BBC uvedl, že jeho dcera byla spolu s dalšími pozvána na jachtu na oslavu výhry podnikatele v oblasti technologií Lynche u soudu. Podnikatel čelil obvinění z podvodu kvůli prodeji firmy Autonomy společnosti Hewlett-Packard a hrozilo mu vězení. Viny byl zproštěn v červnu.

Matka přeživší roční holčičky podle italských médií uvedla, že Lynch byl šťastný, že tuto plavbu zorganizoval.

Dalšími dosud neidentifikovanými pasažéry jachty byli podle agentury ANSA Bloomerova manželka Anne Elizabeth Judith Bloomerová, Lynchův právník Chris Morvillo a jeho manželka Nada Morvillová.

