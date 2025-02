Počet českých absolventů oborů STEM rapidně klesl. Jak přilákat do světa technologií více zájemců?

Počet absolventů technických škol v České republice klesá, mezi lety 2017 a 2022 jde dokonce o téměř třetinový pokles. Vzhledem k silné digitalizaci prakticky všech odvětví a výrazným změnám charakteru lidské práce se začíná tento trend negativně projevovat na trhu práce.

Například podle studie organizace ABSL se již plných 63 procent zaměstnavatelů z oboru IT a podnikových služeb potýká s rostoucím nedostatkem zaměstnanců s potřebnými technickými dovednostmi a analytickými schopnostmi. Jak motivovat mladé lidi ke studiu technických oborů? A kde se inspirovat? O tom jsme si povídali s Niki Armstrong, manažerkou lidských zdrojů ve společnosti Pure Storage, která v Praze provozuje své výzkumné a vývojové centrum zaměřené na řešení ukládání a správy dat.

Jste manažerkou ve společnosti, která má zájem zaměstnávat lidi s technickými znalostmi. S touto problematikou tedy máte bezprostřední zkušenost. Jak byste vysvětlila trend odklonu od technického vzdělání?

Klesající zájem o obory STEM, tedy přírodní vědy, technologie, inženýrství, matematiku, představuje vzhledem k dnešním změnám charakteru lidské práce znepokojivý trend. Myslím, že k tomu přispívá hned několik faktorů, jako nedostatečné seznámení s technickými předměty v raném věku, zastaralé vnímání kariéry v oblasti STEM a nedostatek vzorů – zejména pro ženy a jiné nedostatečně zastoupené skupiny. Mnoho lidí si STEM stále spojuje pouze s inženýrstvím, ale tento obor je mnohem širší. Dotýkají se ho i marketing, lidské zdroje, právo a další oblasti.

Co by se dalo udělat pro to, aby se o STEM obory zajímalo více studentů?

Klíčové je podle mého názoru včasné seznámení. Výuka oborů STEM by měla být zařazena do osnov základních a středních škol tak, abychom u studentů vzbudili zájem již v raném věku. Za důležité považuji i mentorské programy a partnerství s technologickými společnostmi, neboť ty mohou studentům poskytnout jasnou představu o případné kariéře v oboru a nabídnout první praktické zkušenosti. Ve společnosti Pure Storage spolupracujeme s organizacemi, jako jsou Rewriting the Code a STEMETTES, které se zaměřují na podporu mladých dívek a žen v technických oborech. Právě těch je ve STEM oborech opravdu málo, a to je škoda.

Čemu to připisujete? Předpokládám, že je to obecný trend, nejen záležitost ČR, což mě přivádí k otázce, zda v tom nehrají roli nějaké kulturní bariéry.

Ano, kulturní očekávání mohou někdy odrazovat ženy od dlouhodobé kariéry v technologiích. Samozřejmě se to v různých částech světa liší. Zatímco například v Bulharsku a Rumunsku mají poměrně vysoký počet žen vzdělaných v oborech STEM, v některých regionech stále panuje očekávání, že ženy dají přednost rodině před kariérou, a dlouhodobější investice do vzdělání v oblasti STEM pro ně nejsou prioritou. Proto je důležité, aby firmy nabízely podpůrné politiky, jako je vzdělávání po celou dobu kariéry, rodičovská dovolená a programy pro návrat do práce, a pomohly tak ženám zůstat v zaměstnání. Sama jsem pracující matka, a proto mi záleží na vytváření prostředí, kde ženy cítí podporu po celou dobu své kariéry.

Jaký vliv má z vašeho pohledu zvyšování zastoupení žen v technologickém odvětví?

Odpověď je jednoduchá. Rozmanitost podporuje inovace. Ženy přinášejí jedinečné pohledy na řešení problémů, rozhodování a spolupráci. To je důležité zejména v oblasti umělé inteligence a vývoje produktů, kde mohou být do technologií neúmyslně zabudovány předsudky. Ve společnosti Pure Storage chceme, aby naši zaměstnanci odráželi různorodost našich zákazníků. Navíc, když máte ve vedení více žen, znamená to současně, že více žen se cítí povzbuzeno ke vstupu do odvětví.

Jak Pure Storage spolupracuje s univerzitami a školami, aby zajistila, že absolventi budou mít potřebné dovednosti?

Spoluprací se snažíme poskytnout studentům příležitosti k učení v reálném světě. Chceme, aby studenti získali praktické zkušenosti, ať už prostřednictvím hackathonů, stáží, bootcampů zaměřených programování nebo našeho katalyzačního programu pro ženy s vysokým potenciálem. Další klíčovou iniciativou je přechod od náboru zaměstnanců na základě dosaženého vzdělání k náboru zaměstnanců na základě dovedností. Technologický průmysl se rychle vyvíjí a měkké dovednosti, jako je řešení problémů a přizpůsobivost, jsou stejně důležité jako technické znalosti.

Když se podíváme do budoucna, jakou roli hraje v technologickém sektoru reskilling a upskilling zaměstnanců?

Průběžné vzdělávání je dnes naprostá nezbytnost. Ve společnosti Pure nabízíme program Leadership Academy, který pomáhá zaměstnancům růst v různých fázích kariéry. Poskytujeme také technické certifikace a mentorské programy na podporu celoživotního vzdělávání. Klíčové je podporovat prostředí, ve kterém zaměstnanci cítí podporu a díky tomu mají chuť zvyšovat si kvalifikaci a přijímat nové výzvy. Jsme firma, která pro kterou jsou středobodem všech aktivit inovace, proto realizujeme i celou řadu aktivit, které je podporují. Jde například o programy rozvoje duševního vlastnictví, soutěže o realizaci patentovatelných nápadů a iniciativy na zlepšení podnikání. A abych přidala konkrétní detail, který jistě potěší vaše místní čtenáře: prostřednictvím těchto našich programů jsme v Praze zaznamenali 387% nárůst zveřejněných inovací. Velmi dobrý výsledek zdejšího týmu a důkaz, že rozmanitost podporuje inovace, jak jsem již zmiňovala.