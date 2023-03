Dalibor Martínek: Případ Ševčík. Muž, který má talent vyskytovat se na zvláštních místech

Co o Miroslavu Ševčíkovi říct? Už třicet let se průběžně občas vynoří do veřejného prostoru, potom se zase zanoří. Jeho výnory jsou vždy poněkud zvláštní a budí pozornost. Jednou za čas dokáže zaplnit přední pozice médií.

Ševčík na začátku devadesátých let spoluzaložil tiskovou agenturu ČTA. Měla to být konkurence státní, pardon, veřejnoprávní agentury ČTK. Po pár letech tento projekt ukončil, ekonomicky to nefungovalo. To média zatím moc nezajímalo. Jejich pozornost si Ševčík začal získávat až o pár let později.

Ševčík byl začátkem devadesátých let také jedním ze zakladatelů Liberálního institutu. Ten měl šířit myšlenky liberální ekonomie. V roce 2016 však vedení „jeho“ institutu svého bývalého ředitele vyloučilo. Kvůli skandálu na Vysoké škole ekonomické (VŠE), kde se údajně nevhodně a nátlakově choval vůči studentům. Podle Ševčíka šlo o osobní mstu jeho kolegů z vedení institutu.

Ševčíkovi vše vždy prošlo

Kupodivu, na jeho pozici děkana Národohospodářské fakulty VŠE nemělo toto dění žádný vliv. Stejně tak vedení vysoké školy, které se přezdívá nejtěžší gymnázium v Česku, pominulo Ševčíkův mediálně zachycený exces, kdy v roce 2014 vyjížděl v protisměru z kolony aut na dálnici, a ještě si k tomu zapnul nelegálně držený majáček na střeše.

O pár let dříve byl chycen policií při jízdě po dálnici rychlostí přes 170 kilometrů v hodině. Ševčíkovi na fakultě, kde je děkanem od roku 2010, vše vždy prošlo. Ševčík má prostě vlastní pravidla. Co vězí za neviditelným štítem „děkana“ Ševčíka? Těžko říct. Institut Václava Klause mu v roce 2018 udělil cenu pro osobnost významnou na poli ekonomického vzdělávání. Prý prosazuje myšlenku svobody. Svobodný Ševčík tedy určitě je. Podle informací serveru Seznam Zprávy se Ševčík v letech 1987 a 1988 několikrát sešel na konspiračních schůzkách s členy vojenské rozvědky, která ho chtěla využít v zahraničí.

V roce 2021 se Ševčík stal ideovým poradcem nově zformovaného hnutí Trikolora, které založil syn Václava Klause. Za něj aktivně vystupoval na různých besedách a mediálně sledovaných prezentacích. Pro připomenutí, strana, která se v roce 2021 se ziskem necelých tří procent hlasů nedostala do parlamentu, stála na odmítání Evropské unie, popírání změny klimatu či boji proti uznání nároků komunity LGBT.

Rektor vs děkan

Nyní se Ševčík, podle svých slov zcela náhodně, objevil v době demonstrace proti bídě a pomoci Ukrajině na Václavském náměstí. Jaká to náhoda. Zcela náhodně potom řídil útok na budovu Národního muzea, aby odtamtud spolu s davem strnul ukrajinskou vlajku. Což se mu nepovedlo.

Už před deseti lety žádali studenti VŠE Ševčíkův konec ve funkci. Nedočkali se. Nyní znovu svolávají akce proti Ševčíkovi. Co je nové, dokonce i vedení vysoké školy se nyní staví proti muži, který navzdory své „výjimečnosti“ dlouhá léta vzdělává budoucí ekonomickou elitu. Těžko si představit, že i tento tisící skandál děkan ustojí. Ale u Ševčíka jeden neví. A i kdyby napříště už nebyl děkanem, pořád tu bude tento zvláštní element Ševčík s námi.