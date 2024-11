Merkelová: Diplomacie u Putina selhala

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru pro BBC řekla, že dohody o plynu, které uzavřela s Ruskem, měly pomoci německým firmám a udržet mír s Kremlem. Zopakovala, že kdyby v roce 2008 nezablokovala vstup Kyjeva do NATO, válka na Ukrajině by začala určitě dříve než v roce 2022.

Angela Merkelová vedla Německo 16 let. Byla ve funkci během finanční krize v roce 2009, během migrační krize v roce 2015 i během ruské invaze na Ukrajinu v roce 2014, kdy Rusko obsadilo Krym. I v politickém důchodu Merkelová čelí kritice za svůj tehdejší přístup vůči Putinovu Rusku. Je jí vyčítáno, že byla ve vztahu ke Kremlu přliš měkká a dopustila, že se Německo stalo závislé na levném ruském plynu.

Merkelová byla v rozhovoru s BBC při obhajobě svého působení v úřadu velmi rozhodná. Je přesvědčená, že pokud by Kyjev zahájil cestu k členství v NATO v roce 2008, byli bychom svědky vpádu ruských vojsk na Ukrajinu mnohem dříve.

„Bylo mi naprosto jasné, že prezident Putin by nezůstal nečinně přihlížet, jak Ukrajina vstupuje do NATO. A tehdy (v roce 2008) by země určitě nebyla tak připravená na ruskou agresi, jako tomu bylo v únoru 2022,“ řekla Merkelová BBC.

Merkelová Rusko povzbudila, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je proti. Merkelová se podle něj přepočítala a akorát povzbudila Rusko v jeho mocenských zájmech. Za její vlády se podle něj Německo a jeho energeticky lačný průmysl staly závislými na Moskvě. Země vybudovala dva plynovody přímo spojené s Ruskem a levný plyn se stal geopolitickým nástrojem Kremlu.

Merkelová trvá na tom, že se pokusila omezit ruské útoky na Ukrajinu pomocí diplomacie a vyjednávání, což – jak přiznává – nakonec selhalo. Sedmdesátiletá Merkelová v jednom z mála rozhovorů od doby, kdy před třemi lety opustila politiku, vyjádřila také znepokojení nad obnovenými jadernými hrozbami Vladimira Putina.

„Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom zabránili použití jaderných zbraní,“ říká bývalá německá kancléřka a dodává: „Neměli bychom být paralyzováni strachem, ale musíme také uznat, že Rusko je největší, nebo spolu s USA, jedna ze dvou největších jaderných mocností na světě. Potenciál je děsivý.“

Merkelová také vysvělila motivy, které ji vedly k uzavření dohody o plynu s Ruskem. Jednak v tom byly německé obchodní zájmy, ale také snaha o mírový kontakt s Ruskem, kterému vzájemný obchod umožnil podílet se na německém blahobytu.

Členové EU a NATO ve východní Evropě s ní ostře nesouhlasí. Polský poslanec Radoslaw Fogiel například řekl, že německé peníze za plyn naplnily válečný měch Ruska.

Německý průmysl byl neúměrně zasažen protiruskými sankcemi. Země, která je nucena hledat jiné dodavatele, nyní nakupuje drahý LNG.

Zdálo se, že Angela Merkelová podle BBC kladla svou zemi a její ekonomické zájmy na první místo. A to nejen v otázce levného plynu, ale i během krize eurozóny, kdy ji jižní státy EU vinily z toho, že je přitlačila úspornými opatřeními, aby zachránila německé banky a podniky.

Němci Merkelové zase vyčítají, že nedokázala provést dalekosáhlé, možná bolestivé reformy, které by zajistily budoucnost Německa a EU. Německo je nyní některými označováno za „nemocného muže Evropy“. Ekonomika kdysi exportní velmoci na světové scéně se naní vznáší těsně nad recesí.

