Karel Řehka: Armádní nábory se nedaří dělat tak, jak by si resort obrany představoval. Ubývá lidí v povinné záloze

Armáda má 20 let od zrušení povinné vojenské služby v ČR více profesionálních vojáků, každý rok ale výrazně ubývá lidí v povinné záloze, kteří prošli základním výcvikem. Vyplývá to ze statistik ministerstva obrany a materiálů Vojenského historického ústavu. Celkově se armáda potýká s nedostatkem lidí, podle dřívějších vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) i náčelníka generálního štábu Karla Řehky se nábory nedaří dělat tak, jak by si resort obrany představoval.

Základní vojenská služba byla v Česku zrušena na konci roku 2004. V současnosti má česká armáda podle Vojenského historického ústavu v povinné záloze víc než milion mužů, dvě třetiny jsou ale starší 45 let. Každý rok z této zálohy z důvodu věku ubývá 40 tisíc lidí.

Řehka letos v říjnu novinářům řekl, že v roce 2004 dával konec povinné vojenské služby absolutní smysl a armáda se díky profesionalizaci posunula. "Z mého pohledu to mělo ta negativa, že dneska, když je situace jiná, tak nám každý rok odchází z povinné zálohy nižší desítky tisíc lidí, které ještě prošly nějakým vojenským výcvikem a my je téměř nenahrazujeme nebo jen velmi málo," uvedl.

Smělé plány

K začátku letošního roku bylo v resortu obrany 27.826 vojáků z povolání a 4266 členů aktivních záloh. Podle strategických plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy. To, že armáda potřebuje víc lidí, zdůraznil Řehka také na letošním podzimním velitelském shromáždění. Předběžné odhady podle něj hovoří o 37 500 vojáků z povolání.

Podle Řehky není pro armádu podstatné jen doplňování náboru, ale rozdíl mezi tím, kolik lidí z armády odejde a kolik přibude. "Letos ta čísla vůbec nejsou dobrá a ten trend není dobrý," řekl v říjnu. Do budoucna podle něj armáda bude muset udělat radikálnější opatření týkající se mimo jiné benefitů pro vojáky, protože přestává být konkurenceschopná.

V době zrušení povinné vojenské služby měl resort obrany 22.145 profesionálních vojáků, do roku 2010 číslo mírně rostlo. Na začátku roku 2015 měl resort 20.864 vojáků z povolání. Od té doby se počet vojáků v resortu obrany začal mimo jiné kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci zvyšovat. K začátku letošního roku měl resort 27.826 vojáků z povolání, v samotné armádě je ale vojáků asi 24.000.

Kromě profesionálních vojáků může armáda počítat i s aktivní zálohou, která vznikla v roce 2004. Počet záložníků se výrazněji zvyšoval až od roku 2016, kdy bylo v aktivních zálohách 1488 lidí. Na začátku letošního roku bylo členů aktivní zálohy 4266.

Češi se mohou do obrany země zapojit několika způsoby - stát se vojáky z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení. Nejnovější formou je takzvané dobrovolné předurčení pro doplnění ozbrojených sil. Člověk, který o ně požádá, musí bezprostředně podstoupit jen zdravotní prohlídku. Pokud by se ale zhoršila bezpečnostní situace, absolvoval by i výcvik.