Jeden z návratů roku. Středoevropská diplomacie dostane silný hlas

Středoevropská politika má nového jestřába, na místo šéfa polské diplomacie se totiž vrací Radek Sikorski. Prostořeký politik si ovšem bude lépe rozumět s partnery v EU a NATO než ve Visegrádu.

Reklama

Jedním z nejvýraznějších politických momentů letošního roku byly bezpochyby polské parlamentní volby. Konzervativní uskupení Jaroslawa Kaczyńského a expremiéra Mateusze Morawieckého Právo a spravedlnost sice dokázalo získat nejvíc mandátů, ale na vládu to nestačilo. Po osmi letech kontroverzního vládnutí se k moci dostala opoziční koalice vedená středopravou Občanskou platformou.

Hlavní postavou této změny je staronový šestašedesátiletý premiér Donald Tusk, který vládu vedl mezi lety 2007 a 2014 a posléze předseda Evropské rady, jehož si všimla i redakce evropské odnože magazínu Politico a zařadila ho do čela seznamu nejvlivnějších politiků kontinentu. „Ukázal, že i ve vadném systému je možné porazit zakořeněné populisty na platformě návratu k mainstreamu,“ uvedl magazín před pár týdny.

David Ondráčka: Polsko s novou vládou by pro nás mělo být klíčovým spojencem Názory Polsko ukončilo 8 let trvající vládu Kaczynskeho a jeho strany Právo a spravedlnost (PiS), a od včerejška má nového premiéra Donalda Tuska. Byly to dramatické volby, a nesnadná povolební hra, ale včera se v Sejmu výměna garnitur dokončila. David Ondráčka Přečíst článek

Tuskův kabinet, jenž už má za sebou první kroky, obsahuje i několik dalších starých známých jmen. Jedním z vítězů roku mezi evropskými politiky je rovněž nový ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, který už polskou diplomacii vedl před rokem 2014. Čerstvě šedesátiletý manžel známé americké novinářky a historičky Anne Applebaumové bude jistě velkým hráčem nejen ve Varšavě, ale i na mezinárodní scéně.

„Neschopný Cameron“ a kauza s odposlechy

Za připomenutí stojí, že v polovině minulé dekády měl Sikorski našlápnuto k zářné kariéře. Jako ministru zahraničí mu popřávali sluch v ostatních zemích i v Bruselu. Na středoevropské poměry byl až nezvykle vlivnou osobností. Jeden čas se o něm dokonce hovořilo jako o budoucím tvůrci evropské zahraniční politiky. No, ale nakonec z toho nebylo nic.

Sikorského hvězda poměrně rychle vyhasla, jednak kvůli klesající popularitě končící vlády Občanské platformy, ale i kvůli aféře s odposlechy, i přestože se jednalo o nelegálně zveřejněné nahrávky. Sikorski na nich dosti nevybíravě komentoval různé aspekty zahraniční politiky, velice kriticky se vyjadřoval o „nekompetentním“ britském premiérovi Davidu Cameronovi a jeho chystaném referendu o odchodu z EU. Ironie je v tom, že měl pravdu. Vyloženě vulgárně se pak vyjadřoval o „bezcenném“ vztahu s USA. Citaci si nechám od cesty, sice nevím, proč by to dělaly, ale mohly by to číst děti…

Putinovy peníze patří na Ukrajinu. Cameron vyzval k využít zisků ze zmrazených ruských aktiv Politika Britský šéf diplomacie David Cameron prosazuje použití zmrazeného ruského majetku na obnovu Ukrajiny. "Bude to, chcete-li, záloha na reparace, které Rusko jednou bude muset zaplatit za nelegální invazi, kterou podniklo," řekl Cameron na bezpečnostním fóru ve Washingtonu. ČTK Přečíst článek

Paradoxně Sikorski i další aktér odposlechů Jacek Rostowski patřili mezi největší anglofily v Polsku. Oba v Británii podstatný čas žili a studovali. Sikorski na ostrovech zůstal po vyhlášení stanného práva v Polsku v roce 1981. Studoval na Oxfordu, byl dokonce členem „chuligánského“ Bullingdon Clubu v podobné době jako Cameron, George Osborne (exministr financí) nebo Boris Johnson. Poté psal pro britské tituly, byl válečným zpravodajem, přičemž získal i ocenění ve World Press Photo. Britské občanství měl až do roku 2006, kdy si ho jako ministra obrany vybral Kaczyński a Právo a Spravedlnost. Brzy ale přešel k opozici.

Spojenec Západu i Ukrajiny

Sikorski není jen kariérní politik, ale i odborník na mezinárodní vztahy. Po odchodu z polské politiky spolupracoval s řadou institucí, v životopisu má i harvardskou univerzitu. Cestu zpět si pak prošlapal přes místo v Evropském parlamentu.

Lze očekávat, že bude razit svébytnou politiku. Vztahy mezi Polskem a Bruselem byly v posledních letech na bodu mrazu, což se nyní jistě změní. Podobně jako Tusk je i Sikorski jestřábem ve vztahu k Rusku a rozhodným podporovatelem Ukrajiny. „Měli jsme pravdu, když jsme protestovali proti výstavbě plynovodu Nord Stream, a měli jsme pravdu, když jsme varovali západní Evropany před Putinem,“ řekl před nedávnem pro britský magazín The New Statesman s tím, že kvůli vládě PiS nemělo Polsko dostatečný vliv na východní politiku.

Nový šéf diplomacie polské vlády Radek Sikorski (vpravo) je velkým podporovatelem Ukrajiny. Na snímku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Profimedia

Pro evropskou politiku by Sikorského návrat mohl být vítaným osvěžením. Je to politik s jasným prozápadním a proevropským směřováním, který se ovšem nebojí vyrukovat s jiným pohledem. Perspektiva střední Evropy dostane mluvčího u nejdůležitějších stolů v Bruselu. Zajímavé však bude jedno konkrétní setkání, a to s jeho britským protějškem – tím je totiž další navrátilec David Cameron, ale o tom zase příště.

Polský podnikatel Brzoska chce v rámci obnovy Ukrajiny utratit 100 milionů eur Money Polský podnikatel Rafal Brzoska se chystá investovat 100 milionů eur (asi 2,454 miliardy korun) na Ukrajině, uvedl polský list Rzeczpospolita, podle kterého se Brzoska do svého fondu chystá přilákat další polské firmy a také podnikatele z okolních zemí. ČTK Přečíst článek