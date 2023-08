GALERIE: Hvězdy LinkedInu: Českým ekonomům vévodí slavná trojice

Tři nejcitovanější ekonomové na českém LinkedInu mají velký odsup proti ostatním. V desítce ekonomů s největším zobrazením je jen jedna žena, Helena Horská z Raiffeisenbank, vyplývá z žebříčku společnosti Future Sales, který má newstream.cz exluzivně k dispozici.

Mezi českými ekonomy vyniká desítka těch, jejichž příspěvky mají na sociální síti LinkedIn největší počet zobrazení. Vyplývá to z žebříčku, který pro newstream.cz sestavila firma Future Sales. Podle Jiřího Jambora z Future Sales firma sledovala příspěvky 71 tuzemských ekonomů v průběhu dubna až června letošního roku.

FOTOGALERIE: Desítka nejsledovanějších českých ekonomů

Tuzemským ekonomem s nejvyšším počtem zobrazením příspěvků je David Navrátil z České spořitelny. V druhém kvartále se nad jeho příspěvky minimálně na 2 vteřiny zastavilo přes 500 tisíc lidí. Na druhém místě je ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská, která je zároveň jedinou ženou v první desítce nejcitovanějších ekonomů. „Pro LinkedIn je klíčová tvorba vlastního obsahu. Cokoliv, co přesdílíte, pomáhá především autorovi původního příspěvku. Z tohoto pohledu, pokud by se pan Singer zaměřil na tvorbu vlastních příspěvků, pravděpodobně by poskočil na první příčky žebříčku. Ve vizuálním obsahu vyniká především paní Horská, která se nebojí jít se svou tváří ven. Zároveň je dobré střídat formáty, možností na LinkedIn je spousta," uvádí Jiří Jambor.

Nejvíce sledujících má Sedláček

Zobrazení příspěvků nekoresponduje zcela s počty sledujících. Nejvíce sledujících, přes 42 tisíc lidí, má ekonom Tomáš Sedláček, nicméně v žebříčku zobrazení příspěvků je až na třetím místě. Druhým v pořadí dle počty sledujících je Helena Horská, třetí je Navrátil, čtvrtý ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Pan Sedláček má největší potenciál z hlediska počtu sledujících z vybraných ekonomů. Paní Horská je na 2. místě, pan Navrátil na 3. místě. Pan Kovanda a pan Seidler mají rovněž velkou síť sledujících, avšak pan Kovanda měl příliš málo příspěvků. Obsah pana Seidlera by zasloužil i posty, které jsou mířené na většinovou populaci," komentuje výsledky Jambor.

Nejúspěšnější analytik Navrátil měl za čtvrtletí 284 příspěvků. To je podle Jambora zbytečně moc. „Ideálně je mít měsíčně do 12 příspěvků. V této hranici je paní Horská, pánové Sedláček, Seidler, Singer a Gürtler. Ostatní jsou naopak pod hranicí," říká Jambor.

Zobrazení příspěvků českých ekonomů v 2Q 2023 na Linkedin, zdroj FutureSales David Navratil Česká spořitelna 501862 Helena Horská Raiffeisenbank 458134 Tomáš Sedláček Metropolitní univerzita Praha 346143 Jakub Seidler Česká bankovní asociace 96950 Lukáš Kovanda TRINITY BANK a.s. 73932 Miroslav Singer GENERALI CEE HOLDING B.V 28616 Petr Bartoň Natland 10338 Martin Gürtler Komerční banka 9891 Michal Hrubý International Sustainable Finance Centre (ISFC) 9802 Štěpán Křeček BH Securities a.s 9700

LinkedIn je podle Jambora specifická sociální síť, od Facebooku, Instagramu a Tiktoku se liší tím, že jde o profesní sociální síť. LinkedIn má v Česku dva miliony uživatelů, Twitter 1,1 milionu. „Klíčový je vlastní obsah. Celkově v ČR tvoří alespoň jeden příspěvek měsíčně v průměru 2,7 procenta všech uživatelů za rok 2022. Opakovaný příspěvek, tedy alespoň dva příspěvky, pak tvoří pouze jedno procento všech uživatelů. Tedy, když to velmi zjednoduším, tak dvacet tisíc uživatelů v Česku ovlivňuje 1,98 milionu uživatelů," dodal Jambor.