Fridrich, Chudárek, Karas, Ponikelský nebo Šmuclerová? Kdo bude novým šéfem ČT

Do užšího výběru na místo generálního ředitele České televize postoupili ředitel programu ČT Milan Fridrich, obchodní ředitel ČT Hynek Chudárek, bývalý šéf ostravského studia ČT Miroslav Karas, výkonný ředitel ČT Sport Jiří Ponikelský a předsedkyně dozorčí rady CNC Libuše Šmuclerová. Rozhodli o tom ve středu radní ČT hlasováním. Do výběrového řízení na šéfa veřejnoprávní televize se přihlásilo 21 uchazečů, jeden z nich ale nesplnil zadávací podmínky.

Finalisty rada pozve na zasedání příští středu od 09:00, kde budou prezentovat své kandidátské projekty. Potom bude následovat volba. Úspěšný kandidát musí získat minimálně deset hlasů ze 17.

Nejvíce hlasů, 17, tedy od všech hlasujících radních, dostal Chudárek, Šmuclerová obdržela 15 hlasů, Karas postoupil s 11 hlasy a Fridrich s Ponikelským dostali od radních shodně po deseti hlasech.

Podle experta serveru Médiář Jana Potůčka hlasování přineslo dvě překvapení. „Jedním z nich je, že neprošel ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena a pak že Hynek Chudárek dostal plný počet. Z pěti finalistů jsou čtyři z ČT, tady myslím není zájem o nějakou změnu,“ řekl. Podle jeho názoru by nový ředitel mohl být příští týden zvolen. Upozornil na to, že všichni finalisti dostali alespoň deset hlasů potřebných ke zvolení. Nejvíce šancí mají podle Potůčka Chudárek a Šmuclerová. „Chudárek by mohl být pro radu vhodným kandidátem, protože jí nebude příliš oponovat, proti Šmuclerové navíc hraje odpor velké části zaměstnanců televize,“ dodal.

Rada před výběrem finalistů dnes schválila pro účast ve výběrovém řízení 20 přihlášek, které splnily zadávací podmínky. Přihlášku podnikatele v audiovizi Michala Michálka radní vyřadili kvůli nesplnění požadavku na dosažené vzdělání.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT rada vypsala poté, co na začátku května odvolala po roce a sedmi měsících ve funkci Jana Součka. Podle zdůvodnění radních se dopustil několika porušení zákona o České televizi. Souček v roce 2023 ve výběru porazil nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka.

Nový generální ředitel převezme televizi se stabilizovaným hospodařením, protože díky schválené mediální novele vzrostl televizní poplatek ze 135 na 150 korun a rozšíří se také okruh poplatníků. Jen letos tak získá 420 milionů korun navíc a celkový rozpočet se tak přiblížil osmi miliardám korun.

Televizní a rozhlasové poplatky musí být zaplacené v nové výši. Jinak hrozí tvrdý postih Zprávy z firem Zvýšení poplatku za rozhlas a televizi vstoupilo v platnost v květnu a dnes je první den, kdy musí být poprvé zaplaceno v nové výši. Pro Českou televizi se jedná o 150 korun měsíčně za domácnost, pro Český rozhlas 55 korun za měsíc. nos Přečíst článek