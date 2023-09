Boj proti korupci nebo odveta za Trumpa? Republikáni chtějí sesadit Joea Bidena

Američtí republikáni se pustili do dalšího útoku na prezidenta Joea Bidena. Jako záminka posloužil jeho problematický syn Hunter. Pokud ale nepřijdou s novými důkazy, zůstane pokus o impeachement jen součástí nevybíravého politického boje.

Washington řeší další třaskavou politickou kauzu. Tentokrát ovšem není hlavní postavou exprezident a favorit v boji o republikánskou nominaci Donald Trump, ale úřadující hlava Spojených států Joe Biden. Lídr demokratů se tento týden dostal problémů hned dvakrát, pokaždé kvůli svému synovi Hunterovi.

V úterý nejdříve vůdce republikánské většiny ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy oznámil, že spustí vyšetřování potenciálně vedoucí k prezidentově impeachementu. „Republikáni ve Sněmovně reprezentantů odhalili závažná a věrohodná obvinění z chování prezidenta Bidena,“ vysvětlil krok s tím, že objevili „kulturu korupce“. Obvinění se týkají obchodů Bidenova syna Huntera ve východní Evropě. Ty se přitom propírají už měsíce či roky, ale konkrétní důkazy a zločiny zatím nikdo nepředložil. Ani v případě tohoto vyšetřování to na průlom nevypadá.

Republikánské politikaření?

Kritika prezidenta se zakládá na nejasných teoriích. Biden senior se ještě jako viceprezident Barracka Obamy měl sejít s několika obchodními partnery jeho syna, navíc měl být při několika jednáních připojený na hlasitý odposlech. Hovoří se také o tom, že Biden měl tlačit na odvolání ukrajinského státního zástupce, aby pomohl firmě, v jejímž vedení jeho syn působil. Z informací poskytnutých republikány ale nevyplývá, že by se tehdejší dvojka USA do obchodů nějak zapojovala. Už vůbec není podložené obvinění, že Biden z těchto praktik přímo profitoval, jak naznačují jeho kritici.

Důvody vyvolání procesu vedoucího k ústavní žalobě a odvolání z funkce možná bude lepší hledat na straně republikánů. Připomeňme si, že pozice Kevina McCarthyho je velmi slabá, do čela Sněmovny ho jeho spolustraníci zvolili až na patnáctý pokus. Podle mnohých komentátorů je pod tlakem tvrdého pravicového křídla, které si útokem na prezidenta chce udržet na své straně. „Zdálo se, že jde o snahu potlačit vzpouru ultrakonzervativních kritiků, kteří předsedu Sněmovny obviňují z nedostatečně tvrdého postoje k výdajům, tím, že vyhoví jejich požadavkům na agresivnější stíhání prezidenta,“ uvádí New York Times.

S žalobou to ale nebude tak jednoduché. Nyní se jí budou zabývat dva výbory. Pokud by skutečně na plenární hlasování došlo, musela by se najít většina ve Sněmovně reprezentantů. V této komoře Kongresu sice mají republikáni těsnou většinu, ale mnozí z nich avizovali, že jejich podpora není jistá. Kdyby se to přece jen povedlo, kauza by putovala do Senátu, kde mají těsnou většinu demokraté.

„Další zatracený proces“

Zdá se ale, že z McCarthyho nápadu ani senátní republikáni radostí nesrší. Stejně jako někteří kolegové z druhé komory, ho část z nich považuje za zbytečný. Mnozí si také uvědomují jisté pokrytectví – to samé před několika lety kritizovali při pokusu o impeachement Donalda Trumpa, a to se dnes jedná o mnohem menší prohřešky. „Upřímně řečeno, nejsem pro to, abychom absolvovali další zatracený soudní proces,“ postěžoval si CNN alabamský republikán Tommy Tuberville.

Vyšetřování se navíc spouští v době, kdy se jedná o rozpočtu na nový fiskální rok. Ten letošní skončí na konci září, ale kongresmani se zatím na novém nedohodli. „Máme tolik věcí, na které bychom se měli soustředit,“ nechala se slyšet například senátorka Shelley Moore Capitová. „Nevidím žádný do očí bijící důkaz, který by říkal, že musíme pokročit, neviděla jsem ho v případě Trumpa a hlasovala jsem proti. Nevidím je ani v tomto případě,“ dodala.

Nezvedený syn Hunter

Další trable rodiny Bidenů přišly ve čtvrtek, kdy federální úřady třiapadesátiletého Huntera obvinili ze tří zločinů, které všechny souvisejí s tím, že si před několika lety koupil a následně vlastnil pistoli, ale zároveň zastíral, že bere kokain. Ve své podstatě to není politická kauza. I když ji nelze bagatelizovat, jen těžko můžeme předpokládat, že bude mít výrazný vliv na demokratické primárky. Přece jen se obvinění Bidena staršího osobně vůbec netýkají. To, že nejspíš nevychoval syna k větší pravdomluvnosti a rezolutnějšímu postoji k drogám, není federální zločin.

Pokud k Hunterovým prohřeškům nepřibudou ještě další, prezident by měl aktuální vývoj zvládnout ukočírovat. Jedna věc je ale alarmující, a to že se soudní procesy a vyšetřování stávají poměrně běžnou součástí politického boje (i impeachement býval v historii poměrně vzácný), což může pošramotit důvěru ve spravedlnost.

Republikáni Trumpova obvinění přičítají zpolitizované justici, teď připravují impeachement, který připomíná odvedu za exprezidenta. Dnes se jim to možná zdá jako dobrý nápad, v budoucnu se ale může vymstít.