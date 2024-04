Čtyři další reaktory. Energetická budoucnost Česka je podle Hladíka náročná

Česká republika bude v budoucnu potřebovat čtyři nové jaderné reaktory, otázkou je, v jakém čase je bude nutné a výhodné postavit. V pořadu České televize to uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda by měla rozhodnout o nabídkách uchazečů o stavbu nových bloků v ČR do konce června. Podle ministra budou při rozhodování o počtu nyní vybraných bloků rozhodující ekonomické podmínky nabídek.

Vláda na konci ledna vyzvala společnosti EDF a KHNP, které se přihlásily do tuzemského jaderného tendru, k podání závazných nabídek ke stavbě až čtyř nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně. Termín pro podání nabídek mají obě společnosti do konce dubna. Vláda by měla v létě vybrat vítěze včetně počtu reaktorů, které bude chtít stavět.

Podle Hladíka je zřejmé, že Česko bude v budoucnu potřebovat všechny čtyři nové reaktory. Diskutovat se ovšem bude o tom, v jakém výhledu bude nutné je postavit. Podoba nabídek uchazečů rozhodne o tom, stavbu kolika bloků zadá vláda v aktuálním tendru. Podle Hladíka bude při výběru klíčové, aby stavby zajistily dlouhodobé nízké ceny elektřiny a zajištění energií v čase. Ukáže-li se, že je výhodné zadat všechny čtyři reaktory najednou, vláda tak podle něj rozhodne.

S potřebou výstavby více jaderných reaktorů souhlasil i místopředseda opoziční SPD Radim Fiala. Jadernou energetiku považuje Fiala za budoucnost Česka a státu vytkl, že má v rozvoji jaderných zdrojů až dvanáctileté zpoždění.

Největší investice v novodobé historii Česka

Projekt nových reaktorů by měl být největší investicí Česka v novodobé historii. Výstavba prvního má začít v roce 2029 a zkušební provoz v roce 2036. Podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Ceny v původních nabídkách na jeden blok zástupci vlády odmítli komentovat, nabídky však podle nich ukázaly, že má smysl uvažovat o více reaktorech, které budou nutné vzhledem k odstavování uhelných zdrojů a očekávanému nárůstu spotřeby elektřiny. Podle odhadů expertů by stavba čtyř nových reaktorů mohla vyjít přibližně na dva biliony korun.

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.