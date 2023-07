Větší než Pentagon. V Indii dokončili „království diamantů“, pojme několik desítek tisíc zaměstnanců

Zhruba 240 kilometrů od nejlidnatějšího indického města Bombaje leží Súrat. Město, které je známo jako pomyslné království diamantů. Místo, kde je zpracovávána většina těchto drahých kamenů, které se nachází na planetě Zemi. To si jistě žádá kvalitní zázemí, které nyní v Súratu opravdu vyrostlo. A je větší než slavná budova Pentagonu. Cena? Celkem 388 milionů dolarů, tedy zhruba 8,2 miliardy korun.

Nová dominanta na poli diamantového byznysu se nazývá Surat Diamond Bourse a je novou největší kancelářskou budovou světa. Je toho dost, co může lákat na nově otevřené stavbě, do které se první lidé podívají letos v listopadu a oficiální otevření by měl provést indický premiér Nárendra Módí na konci tohoto roku, napsal server CNN. Stačí si projít zakladní údaje.

Podívejte se na nové fotografie i vizualizace nové největší kancelářské budovy světa:

Do nově otevřené budovy se vejde celkem 65 tisíc zaměstnanců, zahrnujících odborníky na drahé kameny, řezače, leštiče kamenů či obchodníky. To vše na 660 tisících metrů čtverečních podlahové plochy, čímž překonává i výše zmíněnou budovu Ministerstva obrany Spojených států amerických Pentagon (600 tisíc metrů čtverečních).

Patnáctipatrový komplex s řadou devíti pravoúhlých struktur nabídne 4700 kanceláří, které mohou sloužit jako malé dílny na řezání a leštění diamantů. Kromě kanceláří by se v komplexu měly nacházet také konferenční sály, komerční prostory, či wellness.

Všechny kanceláře byly obsaženy ještě před stavbou

Budovu navrhla indická architektonická firma Morphogenesis po mezinárodní designové soutěži. „Překonání Pentagonu nebylo součástí zadání soutěže. Velikost projektu byla spíše diktována poptávkou a všechny kanceláře byly již před výstavbou zakoupeny diamantovými společnostmi,“ řekl CNN šéf celého projektu Mahesh Gadhavi.

Proměnit by se v budoucnu mohlo i okolí velkolepé budovy. A to díky plánům o výstavbě takzvaného „Dream City“ - chytrého města pro sedm milionů obyvatel, které by splňovalo požadavky po udržitelnosti a nejmodernějších technologií. Tento projekt podpořil i indický premiér Módí.

