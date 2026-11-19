Van Gogh má nový rekord. Kvetoucí kaštany se prodaly za 4,3 miliardy
Vincent van Gogh má nový aukční rekord. Jeho obraz Kvetoucí kaštany se v New Yorku prodal za 190,4 milionu dolarů, tedy téměř 4,3 miliardy korun, a stal se čtvrtým nejdráže vydraženým výtvarným dílem historie.
Obraz Châtaigniers en fleurs (Kvetoucí kaštany) od Vincenta van Gogha se v aukční síni Sotheby’s v New Yorku vydražil za 190,4 milionu dolarů, tedy téměř 4,3 miliardy korun. Podle agentury AFP jde o rekordní částku za dílo nizozemského malíře a zároveň o čtvrté nejvýše vydražené výtvarné dílo v historii.
Vzácné plátno Toyen, jedenáct obrazů Emila Filly i díla Kupky, Čapka nebo Šímy. Galerie KODL chystá jednu z nejvýraznějších letošních aukcí českého umění. Do dražby nabídne 211 děl s celkovou vyvolávací hodnotou přes 245 milionů korun. Největší pozornost přitahuje surrealistický obraz Finis terrae, který desítky let zůstával v jediné rodinné sbírce. Ještě před aukcí si mohou milovníci umění vzácná díla prohlédnout na výstavě v centru Prahy.
Od Toyen po Kupku. Praha uvidí vzácné obrazy, které desítky let skrývaly soukromé sbírky
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Vzácné plátno Toyen, jedenáct obrazů Emila Filly i díla Kupky, Čapka nebo Šímy. Galerie KODL chystá jednu z nejvýraznějších letošních aukcí českého umění. Do dražby nabídne 211 děl s celkovou vyvolávací hodnotou přes 245 milionů korun. Největší pozornost přitahuje surrealistický obraz Finis terrae, který desítky let zůstával v jediné rodinné sbírce. Ještě před aukcí si mohou milovníci umění vzácná díla prohlédnout na výstavě v centru Prahy.
Van Gogh obraz namaloval v roce 1890, nedlouho před svou smrtí. Zachytil na něm trojici žen kráčejících ve stínu rozkvetlých stromů. Dílo se dražilo v rámci aukce obrazů ze sbírky argentinských sběratelů Carlose Pedra Blaquiera a Nelly Arrietaové. Odhadovaná cena činila 180 milionů dolarů, bez aukčních poplatků obraz svým prodejcům vynese 165 milionů dolarů.
Nový rekord výrazně překonal dosavadní maximum za van Goghovo dílo. Tím byl obraz Kvetoucí sad obklopený cypřiši, který se v listopadu 2022 vydražil za 117,1 milionu dolarů, tedy zhruba 2,6 miliardy korun.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.