Turistů je již víc než před covidem. Evropské ostrovy zavádějí kvóty, rezervace a nové poplatky
Během pandemie se evropský cestovní ruch propadl na polovinu. Nyní překonává rekordy a nejnavštěvovanější ostrovy řeší opačný problém: davy lidí, přetížené silnice, nedostatek bydlení a rostoucí tlak na přírodu. Malta omezuje vstup do Blue Lagoon, Ibiza snižuje počet aut a Řecko vybírá od pasažérů výletních lodí až 20 eur za návštěvu ostrova.
Ještě v roce 2020 zely evropské hotely, letiště i pláže prázdnotou. Pandemie covidu-19 srazila počet přenocování v turistických ubytovacích zařízeních v Evropské unii o 50,5 procenta. Z předpandemických 2,88 miliardy nocí v roce 2019 se jejich počet propadl na 1,42 miliardy.
Vyplývá to z údajů statistického úřadu Eurostat, podle něhož mezinárodní turistika utrpěla ještě hlubší zásah než domácí cestování. Počet nocí zahraničních návštěvníků se v roce 2020 meziročně snížil téměř o 70 procent.
Návrat turistů byl ale rychlejší, než mnohé destinace očekávaly. Už v roce 2023 počet přenocování v EU překonal úroveň před pandemií a v roce 2025 vystoupal podle předběžných údajů Eurostatu na rekordních 3,08 miliardy. Meziročně se zvýšil o dvě procenta, tedy o 61,5 milionu nocí.
Růst pokračuje také letos. Od ledna do března 2026 se v turistických ubytovacích zařízeních v EU uskutečnilo 471,1 milionu přenocování, o 3,4 procenta více než ve stejném období minulého roku. Počet nocí zahraničních hostů rostl rychleji než domácí cestovní ruch.
Evropa se tak během několika let přesunula z krize způsobené nedostatkem návštěvníků ke sporu o to, kolik turistů ještě dokážou populární lokality zvládnout.
Ostrovy narážejí na své fyzické limity
Nejvýrazněji je tento obrat patrný na ostrovech. Jejich rozloha je omezená a nové silnice, vodovody, kanalizace nebo zařízení na zpracování odpadu nelze rozšiřovat donekonečna. Turistická poptávka se navíc koncentruje do několika letních měsíců.
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Podle Eurostatu připadá v řadě evropských přímořských regionů více než 40 procent všech ročních přenocování pouze na dva nejsilnější měsíce. V některých pobřežních oblastech se během července a srpna uskuteční dokonce více než polovina celoroční návštěvnosti.
Na vysokou koncentraci turistů upozorňuje také analýza portálu BookRetreats, která vychází z dat Evropské komise. Podle ní patří mezi turisticky nejzatíženější evropské ostrovy Malta, Lanzarote a Ibiza společně s Formenterou.
Označení „nejpřeplněnější ostrovy“ je ovšem nutné interpretovat opatrně. Žebříček neměří počet lidí, kteří se v destinaci nacházejí současně. Porovnává počet evidovaných přenocování v turistických ubytovacích zařízeních připadající na kilometr čtvereční. Nezachycuje tedy například pasažéry výletních lodí, jednodenní výletníky ani návštěvníky ubytované mimo oficiální zařízení.
Na hlavním ostrově Malty podle této metodiky připadalo na kilometr čtvereční přibližně 38 777 přenocování ročně. Na Lanzarote to bylo 21 674 a na Ibize s Formenterou 17 183 nocí.
Méně hostů, kteří zůstanou déle
Evropské destinace se turistů nechtějí vzdát. Cestovní ruch představuje důležitý zdroj příjmů a pracovních míst. Stále častěji se ale snaží upřednostnit návštěvníky, kteří zůstanou déle, využijí místní služby a nepřijedou pouze na několik hodin.
„Cílem nových opatření není turistický ruch zastavit. Většina destinací se snaží najít rovnováhu mezi ekonomickými přínosy cestovního ruchu a kvalitou života místních obyvatel. Místo dalšího zvyšování počtu návštěvníků se stále častěji hovoří o kvalitnějším a udržitelnějším cestování,“ uvedl pro redakci Martin Venglář ze společnosti Nomce, která se zabývá digitalizací hotelových služeb.
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Podle něj se tato změna promítá do vyšších turistických poplatků, limitů pro jednodenní návštěvníky, regulace automobilové dopravy i povinných rezervací do nejvytíženějších lokalit.
„Cestovatelé se tak stále častěji setkávají nejen s vyššími náklady, ale také s nutností rezervovat vstupy nebo ubytování výrazně dříve než v minulosti,“ doplnil Venglář.
Blue Lagoon už nelze navštívit bez rezervace
Jedním z nejviditelnějších příkladů je Blue Lagoon na maltském ostrově Comino. Průzračná voda a skalnaté pobřeží sem v nejvytíženějších dnech přiváděly tisíce návštěvníků, často během několika málo hodin.
Maltský turistický úřad proto v roce 2025 zavedl bezplatný rezervační systém. Návštěvníci si musí předem zvolit jeden ze tří časových úseků a po příjezdu předložit potvrzení s QR kódem. Bez platné rezervace nemají být do regulované oblasti vpuštěni.
Podle oficiálních informací Malta Tourism Authority se u laguny může nacházet maximálně 4000 registrovaných návštěvníků současně. Nejde tedy o limit pro celý den. Díky střídání jednotlivých časových slotů může během dne lokalitu navštívit více lidí, jejich počet v jednom okamžiku ale nesmí překročit stanovenou kapacitu.
Systém má omezit nárazové přetížení malé pobřežní oblasti, lodní dopravy, hygienického zázemí i odpadového hospodářství.
Ibiza ubrala dalších 2500 aut
Také Ibiza letos zpřísnila regulaci automobilové dopravy. Ostrovní rada Consell d’Eivissa stanovila, že od 1. června do 30. září 2026 může být do regulačního systému zahrnuto nejvýše 17 668 vozidel denně.
Limit je o 2500 vozů, tedy přibližně o 12 procent, nižší než v roce 2025. Stejný strop má podle rozhodnutí ostrovní rady platit také v sezoně 2027.
Z celkové kvóty připadá nejvýše 14 tisíc vozidel na místní autopůjčovny. Dalších 3548 míst je vyhrazeno především automobilům přijíždějícím na ostrov trajektem. Zbývající část připadá na zvláštní kategorie, například obyvatele sousední Formentery.
Číslo 17 668 nezahrnuje všechna auta pohybující se na Ibize. Regulace se nevztahuje stejným způsobem na vozidla místních rezidentů a obsahuje také další výjimky.
„Cílem opatření je zmírnit dopravní kolapsy a snížit tlak na infrastrukturu ostrova,“ uvedl pro redakci Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Návštěvníci přijíždějící vlastním automobilem musejí před cestou ověřit, zda jejich vůz podléhá registraci a zda není příslušná denní kvóta vyčerpaná. Ostrovní rada může prostřednictvím trajektových společností zabránit přepravě automobilů, které potřebné oprávnění nemají.
Formentera zvyšuje poplatky v hlavní sezoně
Ještě přísnější systém uplatňuje sousední Formentera. Její oficiální rezervační portál Formentera.eco uvádí, že pro soukromé automobily návštěvníků je v roce 2026 stanovena denní kvóta 1732 vozů. Pro motocykly turistů je vyhrazeno 122 míst.
Čtyřkolky mají nulovou kvótu. Na ostrov nesmějí ani karavany a obytné vozy, protože Formentera nemá odpovídající infrastrukturu a místní předpisy nepovolují volné kempování.
Povolení pro osobní automobil stojí v červnu a září šest eur denně, nejméně však 30 eur za celý pobyt. V červenci a srpnu se sazba zvyšuje na devět eur denně a minimálně 45 eur za pobyt. Hybridní automobily mají podle pravidel ostrova padesátiprocentní slevu a elektromobily jsou od poplatku osvobozeny.
Regulace má omezit dopravní zácpy, nedovolené parkování a zatížení místní silniční sítě, která nebyla stavěna na desetitisíce vozidel v hlavní sezoně.
Řecko zpoplatnilo cestující z výletních lodí
Jiný nástroj používá Řecko. Od roku 2025 vybírá zvláštní poplatek od pasažérů výletních lodí, kteří vystoupí v řeckém přístavu.
Zavedení poplatku oznámila řecká vláda jako součást opatření proti nadměrnému zatížení nejnavštěvovanějších ostrovů. Premiér Kyriakos Mitsotakis tehdy uvedl, že problém overtourismu se netýká celé země, ale projevuje se především v konkrétních lokalitách a během hlavní sezony. Část výnosů má být použita na místní infrastrukturu.
Podle sazeb zveřejňovaných provozovateli výletních plaveb činí od června do září poplatek na Santorini a Mykonosu 20 eur za osobu a každou návštěvu přístavu. V ostatních řeckých přístavech se ve stejném období platí pět eur.
V dubnu, květnu a říjnu klesá sazba na Santorini a Mykonosu na 12 eur a v ostatních přístavech na tři eura. V zimní části roku se platí čtyři eura, respektive jedno euro. Lodní společnost MSC Cruises upozorňuje, že se poplatek vztahuje na jednotlivé návštěvy přístavů a na cestující všech věkových kategorií.
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Čtyřčlenná rodina, jejíž loď během letní plavby zastaví na Santorini i Mykonosu, tak může pouze za vystoupení na oba ostrovy zaplatit celkem 160 eur.
Právě návštěvníci z výletních lodí představují pro některé ostrovy zvláštní problém. Během několika hodin zaplní přístavy, historická centra, veřejnou dopravu i vyhlídky, nepřenocují ale v místních hotelích.
Krátkodobé pronájmy dál rostou
Vedle dopravy a jednodenních návštěvníků se evropské úřady zaměřují také na krátkodobé pronájmy. Jejich nabídka může v nejvytíženějších lokalitách omezovat množství bytů dostupných pro místní obyvatele.
Podle Eurostatu strávili hosté v roce 2025 v ubytováních rezervovaných přes platformy Airbnb, Booking a Expedia celkem 951,6 milionu nocí. Proti roku 2024 to představovalo růst o 11,4 procenta a ve srovnání s rokem 2023 dokonce o 32,4 procenta.
Ibiza však v posledním roce zaznamenala opačný vývoj. Agentura Reuters s odvoláním na data španělského turistického sdružení Exceltur uvedla, že počet krátkodobých turistických pronájmů na ostrově v roce 2025 meziročně téměř klesl na polovinu. Ve srovnání s rokem 2017 se jejich nabídka snížila přibližně o 80 procent.
Za poklesem stojí přísnější kontroly a odstraňování nabídek, které nemají platnou licenci. Regulace souvisí také s problémy místních obyvatel a sezonních zaměstnanců při hledání dostupného bydlení.
Agentura Reuters už dříve popsala, že vysoké nájemné na Ibize nutí část pracovníků sdílet přeplněné byty, dojíždět z jiných ostrovů nebo bydlet v karavanech a provizorních kempech.
„Cílem je vrátit část bytového fondu zpět místním obyvatelům a omezit tlak na ceny bydlení. Podobná opatření připravují nebo rozšiřují i další evropská města a turistické regiony,“ uvedl pro redakci Pavel Janeček z investiční poradenské společnosti Royal Bridge Partners.
Pro české turisty se mění plánování dovolené
Nová pravidla pro většinu cestovatelů nepředstavují zásadní překážku. Doba, kdy stačilo koupit letenku a zbytek programu vyřešit až po příjezdu, ale v nejnavštěvovanějších destinacích postupně končí.
Před cestou se vyplatí ověřit nejen cenu ubytování a letenek, ale také případnou registraci automobilu, rezervaci vstupu do přírodní lokality, místní turistické poplatky a podmínky pro cestující přijíždějící trajektem nebo výletní lodí.
„Lze očekávat, že stále více lidí začne hledat méně známé destinace mimo hlavní turistická centra. Právě rozložení návštěvnosti do dalších regionů je jedním z hlavních cílů evropských zemí, které se snaží zmírnit tlak na nejvytíženější místa, aniž by omezily cestovní ruch jako celek,“ uzavřel Martin Venglář.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.