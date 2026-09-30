Čtyři lidé na 77 metrech. Pražský byt ukazuje, že prostor se dá zvětšit i bez bourání
Čtyřčlenná rodina, 77 metrů čtverečních a potřeba skloubit společný život s dostatkem soukromí. Architektka Markéta Bromová proto pražský byt otevřela světlu, propojila kuchyň s dětským pokojem pomocí skládacích skleněných dveří a přidala výrazné barevné akcenty. Výsledkem je interiér, který se může měnit spolu s rodinou.
Na 77 metrech čtverečních není u čtyřčlenné rodiny mnoho prostoru nazbyt. Každý metr musí mít smysl a dispozice zároveň nesmí fungovat jen dnes, ale také za několik let, až děti povyrostou a potřeby domácnosti se změní. Právě s tím pracovala architektka Markéta Bromová se svým týmem při návrhu pražského bytu s výhledem do vnitrobloku. Hlavním cílem bylo zvětšit pocitově obytný prostor, pustit dovnitř co nejvíce světla a přitom rodičům i dětem zachovat možnost soukromí.
Projekt ukazuje jednu z cest, jak přemýšlet o rodinném bydlení ve městě, kde každý další metr výrazně prodražuje pořizovací cenu bytu. Namísto přidávání dalších místností pracuje návrh s tím, že jeden prostor může během dne plnit několik různých funkcí.
Největší kvalitou bytu je podle architektů výhled do zeleného vnitrobloku. Dispozice se proto soustředí kolem oken. Pod jedním z nich vznikla kuchyňská linka, na kterou navazuje jídelní stůl. Vzniklo tak přirozené centrum každodenního rodinného života.
Dětský pokoj jednou součástí obýváku, podruhé samostatný
Nejzajímavější zásah se odehrál mezi kuchyní, obývacím pokojem a dětským pokojem. Architekti sem vložili skládací dveře z drážkovaného skla. Když jsou otevřené, dětský pokoj se prakticky stává pokračováním hlavního obytného prostoru. Když rodina potřebuje klid nebo soukromí, dveře se zavřou. Světlo ale díky sklu dál prochází mezi jednotlivými místnostmi.
Právě tahle flexibilita má umožnit, aby byt fungoval i v dalších etapách života rodiny. V dětském pokoji proto nechybí ani vestavěný pracovní stůl pod oknem. Soukromější část bytu s ložnicí rodičů odděluje chodba se zaobleným prvkem. Samotná ložnice je naopak pojatá komorně. Čalouněné čelo postele doplňuje překližková knihovna s úložnými prostory a zabudovaným projektorem.
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Růžová kuchyň a tyrkysová skříň
Interiér není barevně neutrální. Základ tvoří přírodní materiály, zejména dřevo, do nějž vstupují výraznější odstíny. Kuchyň kombinuje javorová dvířka v růžovém tónu, prvky z valchromatu a pohledovou betonovou pracovní desku. Růžová se pak vrací i na dalších místech bytu.
Ještě výraznější je tyrkysová vestavěná skříň v obytném prostoru, která kombinuje otevřené police s uzavíratelným místem pro televizi. Právě růžová a tyrkysová dodávají jinak střídmému interiéru hravost, aniž by z něj dělaly dětský pokoj.
Na podlahách jsou velkoformátové dubové parkety, zatímco v koupelnách, na toaletě a v části předsíně architekti použili velkoformátovou dlažbu s terazzovým efektem a bílé obklady s jemnou vertikální strukturou.
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Vychází jarní Realitní CLUB
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