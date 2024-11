Internet v exotické cizině? S virtuální sim kartou v zahraničí ušetříte za data tisíce

Nastala doba exotických dovolených, kde turisté často raději telefon nechají vypnutý, aby se po návratu vyhnuli nepěknému překvapení v podobě účtu za telefon ve výši několik tisíc korun. Telefon už není nutné nechat vypnutý. S virtuálními SIM kartami se v zahraničí dá datovat téměř jako doma.

Vypadá to, že čeští operátoři stále pokulhávají za technologickým pokrokem. Při pohledu na SMS, která vám na mobil dorazí po příletu do mimoevropské destinace informující o cenách roamingu, si nelze myslet nic jiného. 300 korun za 1 MB dat? To je na sklonku roku 2024 opravdu špatný vtip.

Se správným poskytovatel virtuální SIM karty stačí stejná či menší částka minimálně na 1 GBvíce než tisícinásobek. Na trhu existuje hned několik poskytovatelů eSIM karet a přibývají další. Ceny se mohou lišit šokujícím rozdílem. Osobně jsem výběr zúžil na dvě, mezi kterými si vybírám tu vhodnější nabídku podlé své destinace.

Ověření poskytovatelé

Tou první je několika lety prověřená společnost Airalo, která nabízí 1 GB dat pro Spojené arabské emiráty za 4,50 dolaru (107 korun). Mým druhým favoritem je Global YO. U té člověk musí zkouknout poměrně psychedelický vzhled aplikace. Výhodou Global YO je možnost koupit si u řady zemí neomezená data, třeba na týden ve Spojených arabských emirátech 18 dolarů (430 korun), anebo naopak jen balíček dat na jeden den. Třeba u Emirátů je to 500 MB za 1,5 dolaru (35 korun).

Služba je dostupná pro většinu zemí světa včetně oblíbených turistických destinacích. Přes Airalo vyjde například na Zanzibaru 1 GB dat na 4,5 dolaru, stejná cena je ve Spojených státech nebo v Ománu, na Madagaskaru pak na 8,50 dolaru. Přes Global YO se ve Spojených státech za 5,3 dolaru dá koupit rovnou 5 GB dat. Vždy stojí za to srovnat tyto dvě společnosti a vybrat si výhodnější nabídku.

Co je eSIM

Moderní mobily už pomalu přecházejí jen na eSIM karty. Například iPhone už druhým rokem nedisponuje slot na fyzickou SIM kartu. Jde o samostatný čip zabudovaný do základní desky mobilu. Jednou fyzické SIMkarty úplně vymizí. Nejen z posledních iPhonů.

Při cestování je obrovskou výhodou virtuální „simky“ možnost mít vše nastavené ještě před odletem. Ihned po přistání v destinaci lze telefon používat. Odpadá tím nutnost shánět místní SIM kartu. Ať již na letišti nebo někde ve městě.