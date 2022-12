Pohled na dubajskou palmu z výšky bez nutnosti sedět v letadle

Nejvyšší budovu světa, dubajskou Burdž Chalífu, navštívil již asi každý. Na umělém souostroví Palm Džumeira se letos ve 54. patře otevřela poloprivátní vyhlídková terasa s výhledem na nejznámější člověkem vytvořené umělé ostrovy.

250 metrů vysoko

Vyhlídková terasa v 52. patře nazvaná The View at The Palm je otevřená již od loňského roku, ale letos v únoru přibyl takzvaný The Next Level prostor o dvě poschodí výše. Ten za vyšší cenu nabízí o něco méně návštěvníků a nerušený, panoramatický výhled na Palm Džumeira, Arabský záliv či dubajskou Marinu.

Nová přístavba ve čtyřiapadesátém patře, která se nachází ve výšce 250 metrů nad zemí – tedy téměř dvaapůlkrát výše, než je vrchol nejvyšší tuzemské stavby AZ Tower, je nejvyšším vyhlídkovým bodem na Palm Džumeira. To ji činí také nejvyšším bodem na člověkem vytvořeném ostrově na světě. Nejlevnější vstupenky začínají zhruba na 1200 korunách. V ceně dražších vstupenek (dva tisíce korun) je také průvodce a přístup do VIP salonku, kde se podávají alkoholické nápoje.

Bruslení na vrcholu

Slavnostní otevření proběhlo za účasti Zahrou Lari, emirátské krasobruslařky. Vyhlídková plošina se na jeden den proměnila v ledovou plochu. Když Lari dopadla z vrtulníku na kluziště, užila si vyhlídkovou terasu po svém za doprovodu akrobatických kousků a otoček.

Vyhlídka se nachází na vrcholu The Palm Tower, která je součástí nákupního centra Nakheel Mall. To je pojmenované po developerské společnosti Nakheel, která budovala umělou Palm Džumeira a stejně tak Palm Džebel Ali a Palm Deira, ze které se později staly Dubai Islands.

