Vzácný plakát z roku 1865 s vypsanou odměnou za dopadení vraha amerického prezidenta Abrahama Lincolna se v aukci prodal za více než 165 tisíc dolarů (3,5 milionu korun), píše CNN.

Plakát vydaný tehdejším ministerstvem války slibuje odměnu 50 tisíc dolarů každému, kdo pomůže k dopadení pachatele atentátu na Lincolna, známého herce Johna Wilkese Bootha.

„Plakát vás okamžitě přenese do doby poté, co byl (prezident) zavražděn - ukazuje šok z vraždy i strach z toho, že vrah je stále na útěku. Byly to neuvěřitelně napjaté dny a ten plakát je jednou z mála připomínek, které z té doby přežily,“ uvedl majitel aukční síně Nate Sanders.

Plakát s odměnou za dopadení Lincolnova vraha se prodal za 3,5 milionu korun Nate D. Sanders Auctions, užito se svolením

Na plakátě je vypsaná odměna na Lincolnova vraha, ale i na jeho komplice, obsahuje jejich popis a také apel na občany, aby s pátráním pomohli. „Odstraňme skvrnu z krve nevinného, která ulpěla na naší zemi tím, že zatkneme a potrestáme vrahy,“ stojí na plakátě.

Šestnáctý americký prezident Abraham Lincoln byl smrtelně postřelen při představení ve Fordově divadle ve Washingtonu. Kromě něj měli být ten večer zabiti i viceprezident Andrew Johnson a ministr zahraničí William Seward, Boothovi komplicové však selhali. Herec Booth, sympatizant Konfederace, se chtěl zbavit prezidenta, který zrušil otroctví a chtěl dát osvobozeným otrokům volební právo. Při pronásledování jej zastřelila armáda, jeho komplici byli později popraveni.

