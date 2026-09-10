Dva roky čekání končí. Petřínská lanovka znovu začne vozit cestující, jízdné zdraží
Petřínská lanovka se po téměř dvouleté pauze vrací do provozu. První cestující sveze 22. září a nové vozy pak budou jezdit každý den zhruba po deseti minutách. Jednorázová jízdenka ale nově vyjde na 100 korun.
Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7:00 a poté budou jezdit ve zhruba desetiminutových intervalech každý den do 22:15. Na síti X to dnes uvedl pražský dopravní podnik.
Nové vozy vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Jsou proti dosavadním prosklenější, nabídnou lepší výhled na město a jejich kapacita se zvýší ze 100 na 120 cestujících.
TISKOVÁ INFORMACE | ✅ Lanová dráha Petřín zahájí provoz v úterý 22. září 2026— Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) September 10, 2026
🚠 Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) plánuje zahájit zkušební provoz lanové dráhy Petřín s cestujícími v úterý 22. září 2026.
🚠 Nové vozy čtvrté generace vyjedou s cestujícími ze stanic Újezd a… pic.twitter.com/iFPpR9uk5U
„Provoz petřínské lanovky se vrací téměř přesně po dvou letech. Poslední den provozu předchozí, třetí generace lanovky byl 13. září 2024,“ uvedl dopravní podnik.
Jízdné zdraží
Praha už dříve rozhodla o tom, že jízdenka na petřínskou lanovku, která je oblíbenou turistickou atrakcí, zdraží ze 60 na 100 korun. Zdražení se dotkne pouze jednorázového jízdného, pro držitele dlouhodobých časových kuponů PID se nic nemění a na petřínské lanovce budou platit i nadále. Beze změny zůstávají také 24hodinové a 72hodinové jízdenky. Bezplatně budou lanovou dráhou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let.
Jindřichohradecká Úzkokolejka se po tříapůlleté pauze znovu rozjela a život se vrací i do jejích starých nádraží. Některá se proměnila v apartmány, jinde vzniká komunitní škola nebo turistické zázemí. A zájem je velký: jen v červenci se svezlo přes 25 tisíc lidí.
Jindřichohradecká Úzkokolejka znovu žije. Nádraží se mění na apartmány i školu
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Jindřichohradecká Úzkokolejka se po tříapůlleté pauze znovu rozjela a život se vrací i do jejích starých nádraží. Některá se proměnila v apartmány, jinde vzniká komunitní škola nebo turistické zázemí. A zájem je velký: jen v červenci se svezlo přes 25 tisíc lidí.
Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, nabízí nevšední výhled na město. Zájemce vyveze k petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je součástí pražské MHD, využívají ji studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, hřiště nebo zahrady na Petříně.
Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985. Nynější kompletní rekonstrukce byla podle podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly i dosavadní vozy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.