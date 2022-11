Odstartoval vánoční veletrh Sběratel. Připomene královnu Alžbětu II. i Mekyho Žbirku

Veletrh ukáže vůbec poprvé v České republice kompletní aršík irských poštovních známek z roku 2002 věnovaný irským legendám populární hudby jako jsou třeba U2 nebo Phil Lynott. Známky mají však jinou nominální hodnotu, než byla později použita pro běžnou produkci. Aršík vznikl pouze pro potřeby odsouhlasení finální podoby se slavnými umělci a měl být zničen. To se ale nestalo a dnes má hodnotu tisíců liber.

Vánoční dárky nejen pro sběratele lze pořídit na vánočním veletrhu Sběratel. Více než 80 prodejců z celé Evropy nabídne od 25. do 26. listopadu v hotelu Olympik Praha návštěvníkům mince, bankovky, poštovní známky, pohlednice, antikvární zboží a další sběratelský materiál. K dispozici bude bezplatné oceňování sbírek i možnost vidět řadu rarit.

„Každý kus nabízený na Sběrateli je originál s vlastním příběhem, který nejen přinese radost, ale do budoucna může být také zajímavou investicí. Akce se účastní přední prodejci a aukční domy,“ prozrazuje ředitel veletrhu Jindřich Jirásek.

„Přímo na veletrhu si bude možné nechat ocenit vlastní donesené sbírky od znalců z profesních organizací. Návštěvníkům budou k dispozici odborníci ze Svazu českých filatelistů (poštovní známky), České numismatické společnosti (mince, medaile, bankovky), Klubu sběratelů autogramů (podpisy) nebo Muzea cenných papírů (akcie, ceniny),“ dodává Jirásek.

Jindřich Jirásek: Pořádat veletrh za pandemie je nápor na cash flow Leaders Veletrh Sběratel se každý rok koná hned dvakrát. Letos, stejně jako loni, se však jarní část musela zrušit kvůli pandemickým opatřením. Naopak letos, stejně jako loni se podzimní část koná v téměř nezměněné podobě. „Jsme jediným veletrhem svého druhu, který se během pandemie v Evropě skutečně uspořádal,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz ředitel veletrhu Jindřich Jirásek. Veletrh se letos koná 10. a 11. září na výstavišti v Letňanech. Stanislav Šulc Přečíst článek

Premiéra U2

V prodeji bude také řada sběratelských rarit. Legendární „prase“, tedy ČZ 175 / 501, na známkovém kuponu od známého tvůrce poštovních známek Petra Ptáčka, pamětní list ve formě bankovky vydaný k nedožitým sedmdesátinám zpěváka Miro Žbirky nebo československou 0 euro suvenýrovou bankovku „Šťastné a veselé“ můžete koupit v premiéře na vánočním veletrhu Sběratel.

Na vstupenku vánočního veletrhu Sběratel bude letos nově možné navštívit také veletrh Antique, který se koná od 24. do 27. listopadu na Novoměstské radnici na Karlově náměstí v Praze a se Sběratelem se tak částečně časově překrývá. Stačí se vstupenkou (i znehodnocenou) z vánočního Sběratele prokázat u vchodu na Antique. Ženy a mládež do 18 let mají na veletrh Sběratel už tradičně vstup zdarma.

Veletrh Sběratel se koná třikrát do roka

Veletrh Sběratel se v Praze koná třikrát ročně. V příštím roce proběhne Jarní veletrh Sběratel od 24. do 25. 3. 2023 v hotelu Olympik Praha, Podzimní veletrh Sběratel od 8. do 9. 9. 2023 na výstavišti PVA Expo Praha a Vánoční veletrh Sběratel pak ve dnech 24. – 25. 11. 2023 opět v hotelu Olympik Praha. Všech tří akcí se dohromady účastní přes 350 firem z celého světa a navštíví je na 16 tisíc lidí.