Loupež za 218 milionů. Zloději vyřezali obrazy z Renoirova muzea a zmizeli
Dva zloději se v noci vloupali do muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer a odnesli nejméně čtyři umělecká díla v odhadované hodnotě devět milionů eur, tedy asi 218 milionů korun. Obrazy podle záznamů kamer vyřezávali přímo z rámů, jedno z děl ale při útěku upustili.
Muzeum Pierra-Augusta Renoira na jihovýchodě Francie se stalo terčem noční loupeže. Dva pachatelé se podle prvních informací dostali dovnitř rozbitím prosklených dveří a následně začali vyřezávat obrazy přímo z rámů. Bezpečnostní kamery jejich pohyb zachytily a v 5:48 ráno se spustil alarm. Policie dorazila o pět minut později, zloději už ale byli pryč.
Zloději jedno z děl upustili
Z muzea zmizela nejméně čtyři umělecká díla. Jedno z nich pachatelé při útěku upustili a nechali na místě. Starosta Cagnes-sur-Mer Bryan Masson odhadl hodnotu lupu na devět milionů eur, tedy zhruba 218 milionů korun, uvedl server The Guardian. V zahradě muzea vyšetřovatelé našli také dvě tašky na zip, které by mohly patřit zlodějům.
Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom ve středu agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
Klimtův portrét se prodal za téměř pět miliard korun
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Portrét od rakouského malíře Gustava Klimta se při úterní aukci v New Yorku vydražil za 236,4 milionu dolarů (4,9 miliardy korun). Informovala o tom ve středu agentura AFP, podle níž se obraz stal druhým nejdražším uměleckým dílem prodaným v aukci všech dob.
Případ má o to větší váhu, že muzeum sídlí v posledním domově, kde slavný francouzský impresionista před svou smrtí v roce 1919 žil. Instituce otevřená v roce 1960 uchovává poměrně malou sbírku, v níž je asi deset originálních Renoirových obrazů, kolem 40 soch a také malířův nábytek, osobní předměty, fotografie a archivy. Součástí expozice jsou i jeho malířský stojan a invalidní vozík.
Vyšetřování převzalo policejní oddělení pro boj s organizovaným zločinem a specializovanou delikvencí. Záznamy z kamer podle deníku Le Figaro ukazují, že dvojice pachatelů pokračovala v odřezávání obrazů až do okamžiku, kdy se spustil alarm. Přesto měla dost času na útěk ještě před příjezdem policie.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Krádež přichází necelý rok po jiném velkém útoku na francouzské kulturní instituce. Při loupeži za bílého dne v pařížském Louvru tehdy zmizelo osm předmětů v hodnotě kolem 88 milionů eur. Podezřelí byli později zadrženi, samotné ukradené předměty se ale dosud nepodařilo najít.
Europol navíc nedávno upozornil, že krádeže umění v Evropě jsou stále násilnější a že tradiční specializované gangy čím dál častěji nahrazují ad hoc skupiny sestavené přes sociální sítě. Případ z Cagnes-sur-Mer tak zapadá do širšího trendu, který v poslední době znovu upozorňuje na bezpečnost evropských muzeí.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.