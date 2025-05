OBRAZEM: Žďárská firma Tokoz slaví 105 let výroby, oblíbil si jí i Werich

Žďárský výrobce zámků a kování Tokoz slaví 105 let strojírenské výroby. Sortiment se v průběhu let obměňoval, vyrábělo se tam například také rybářské náčiní, které si oblíbil i Jan Werich. Od roku 1920 do dneška se tam vyrábějí visací zámky. Podnik je pořád na stejném místě na kraji města, je to nejstarší činná průmyslová továrna ve Žďáru nad Sázavou a v blízkém okolí. Její historii mapuje výstava, která je ode dneška na zámku rodiny Kinských. Přístupná bude do 2. července.

Výstava vznikla ve spolupráci se žďárským Regionálním muzeem. Historik Miloslav Lopaur řekl, že od zahájení tovární výroby v daném místě už letos uplyne 170 let. „V roce 1855 byla ohlášena tovární výroba sirek a tím vlastně začíná příběh té továrny,“ řekl.

Firma Tokoz chtěla původně slavit stoleté výročí, před pěti lety jí ale zkřížila plány covidová epidemie. Při zahájení výstavy to řekl Vladimír Chládek, předseda představenstva a majoritní vlastník společnosti.

Stoletou výrobu přibližují vystavené zámky a kování, rybářské pruty a navijáky, k vidění jsou třeba i lyžařské hole. Na fotografiích mohou návštěvníci identifikovat známé a předky, součástí videoprojekce je televizní šot z roku 1959.

I přes tisíc zaměstnanců

Bývalou sirkárnu koupil Jaroslav Josef Rousek a proměnil ji v továrnu visacích zámků a železného zboží včetně kování. O rybářské pruty a navijáky se produkce rozšířila ve 30. letech, vyráběly se do roku 1992. Název Tokoz vznikl jako zkratka z pojmenování Továrny na kovové zboží, které dostal podnik po znárodnění v roce 1950. Později v továrně pracovalo i přes 1000 lidí. Podrobná historie je na webu.

Nynější akciová společnost Tokoz zaměstnává přes 300 lidí a její roční obrat převyšuje půl miliardy korun. Nabízí například i zabezpečení objektů kombinací mechanického a elektronického zabezpečení. Kromě produkce vlastních výrobků se zabývá zakázkovou výrobou.

Tokoz je stále také největším českým výrobcem visacích zámků, i když se jich podle Chládka zdaleka neprodává tolik co dřív. Například v roce 1988 jich Tokoz vyrobil 6,5 milionu. „Z toho šly dva až tři miliony do Afriky,“ uvedl. Nyní se visacích zámků vyrábí dvacetkrát méně, okolo 300 tisíc kusů ročně. Ani u nich se vývoj nezastavil, nejvíc se prodávají zámky odolné, bytelné, pro speciální užití. „V segmentu levných obyčejných zámků, kterých tehdy Tokoz dělal miliony kusů, to ovládla Čína,“ řekl.

Výstava je u třetího nádvoří zámku. Chodba s informačními panely je přístupná celý den, přilehlé místnosti s exponáty od pondělí do pátku od 13:00 do 18:00 a o víkendu od 10:00.

