Nejlepší barista světa může být z Česka. Do světového finále postoupil Filip Šuba
Pražský barista Filip Šuba z Marina Ristorante ovládl české finále soutěže Vergnano World Cup 2026 a na konci října zamíří na světové finále do Turína. O vítězství rozhodly nejen technika a práce s espressem, ale také cappuccino, latte art a vlastní signature drink. Cenu novinářské poroty za nejlepší autorský nápoj získal Jiří Švarc z Ristorante Italiano Buschetto.
Filip Šuba z pražské Marina Ristorante se stal nejlepším českým baristou v národním kole Vergnano World Cup 2026. V konkurenci pěti finalistů zaujal odbornou porotu nejvíce a vybojoval si postup na světové finále, které se na konci října uskuteční v Turíně přímo na stadionu Juventusu.
České finále se konalo v Sky Lounge hotelu NH Hotel Prague City. Baristé museli ukázat nejen cit pro kávu, ale také přesnost a schopnost pracovat pod časovým tlakem. Soutěž začínala nastavením mlýnku, pokračovala přípravou espressa a dvojice cappuccin s latte artem a vyvrcholila signature drinkem podle vlastního receptu.
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Právě poslední disciplína dala soutěžícím největší prostor pro vlastní rukopis a kombinování chutí. Výkony hodnotila čtyřčlenná odborná porota vedená rakouským kávovým expertem McCreyem Guillorym. Posuzovala techniku, kvalitu nápojů, kreativitu i celkovou prezentaci.
Šuba míří do Turína
Celkové prvenství získal Filip Šuba. „Vítězství v českém finále je pro mě splněný sen. Možnost reprezentovat Českou republiku na světovém finále je obrovská příležitost,“ uvedl. Do Turína přitom podle svých slov nejede pouze sbírat zkušenosti. „Nechci se jen zúčastnit, chci zabojovat o vítězství.“
Podle Kristiána Tomča, marketingového manažera kávy v Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, ukázalo letošní finále vysokou úroveň české baristické scény. Šuba podle něj dokázal zvládnout všechny disciplíny na velmi vysoké úrovni.
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Rum, espresso a maliny zaujaly novináře
Vedle odborné poroty vybírali svého favorita také zástupci médií. Ti hodnotili signature drinky všech pěti finalistů a nejvíce je zaujal Jiří Švarc z Ristorante Italiano Buschetto.
Do soutěžního koktejlu spojil rum Bacardi Carta Negra, espresso Vergnano, čerstvé maliny a cukrový sirup. „Rád experimentuji a hledám neobvyklé kombinace, takže mě o to víc těší, že právě tahle oslovila i porotu,“ uvedl Švarc.
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Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
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Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
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A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.