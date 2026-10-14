Z New Yorku k české klasice. Marek Šáda posílil restauraci U Matěje Kotrby
Vařil v newyorských restauracích i předních pražských podnicích, nyní své zkušenosti přenese do tradiční české restaurace. Šéfkuchař Marek Šáda posílil tým U Matěje Kotrby v centru Prahy. Rozvíjet má stálé menu i sezonní nabídku, ambicí podniku však není přechod k fine diningu.
Pražská restaurace U Matěje Kotrby sází na zkušenosti z vysoké gastronomie. Její tým posílil šéfkuchař Marek Šáda, který během více než dvacetileté kariéry působil v La Degustation Bohême Bourgeoise, Mlýnci, Bellevue či V Zátiší a zkušenosti sbíral také v New Yorku. V podniku na rohu Opatovické a Křemencovy ulice se zaměří na rozvoj české kuchyně v moderním podání. Známá jídla mají zůstat základem nabídky, větší prostor ale dostanou sezonní suroviny a lehčí úpravy tradičních receptů.
„Česká kuchyně má pevné základy a výrazné chutě, ale zároveň nabízí velký prostor pro práci se sezonními surovinami, lehčími postupy a současnou úpravou. U Matěje Kotrby nechceme tradiční jídla měnit k nepoznání. Chceme je připravovat tak, aby v nich hosté našli chuť, kterou očekávají, ale současně cítili péči věnovanou každé surovině i detailu na talíři,“ říká Šáda.
Z Prahy do New Yorku a zpět
Šáda začínal v pražské restauraci Flambée, kde si osvojil základy francouzské kuchyně. Následně strávil více než čtyři roky v La Degustation Bohême Bourgeoise. Vypracoval se tam na zástupce šéfkuchaře Oldřicha Sahajdáka a podílel se na moderním zpracování českých receptů. Z Prahy poté zamířil do Spojených států, kde pomáhal otevřít restauraci Hospoda v Českém národním domě v New Yorku.
Kreveta za osm stovek, jehněčí za třicet tisíc nebo britský modrý humr. V Grafu 26 se pracuje s luxusními surovinami, přesto tu nenajdete nic z upjatosti klasického fine diningu. Na Smíchově vzniklo místo, kde se špičková gastronomie potkává s absolutní svobodou.
Jehněčí za 30 tisíc a klidně přijďte v džínách. Takhle vypadá luxus bez škrobenosti
Enjoy
Kreveta za osm stovek, jehněčí za třicet tisíc nebo britský modrý humr. V Grafu 26 se pracuje s luxusními surovinami, přesto tu nenajdete nic z upjatosti klasického fine diningu. Na Smíchově vzniklo místo, kde se špičková gastronomie potkává s absolutní svobodou.
V New Yorku působil také v podniku ACME po boku dánského kuchaře Madse Refslunda, jednoho ze spoluzakladatelů kodaňské Nomy. Zahraniční praxi doplnil odbornými kurzy přípravy ryb a mořských plodů v Culinary Institute of America. Po návratu do Česka vedl kuchyně Mlýnce a Bellevue, pracoval jako kreativní šéfkuchař Galerie 44 a stál u vzniku Yalta Craft Bistro. Další zastávkou byla restaurace V Zátiší, kde opět stavěl na českých chutích a známých surovinách.
Zkušenosti z vysoké gastronomie, přístupnější koncept
U Matěje Kotrby má Šáda navázat na dosavadní zaměření restaurace a rozvíjet stálý jídelní lístek i sezonní nabídky. Podnik chce dál oslovovat hosty, kteří přicházejí na oběd, večeři, pivo nebo rodinnou či firemní oslavu. Proměnu ve fine diningovou restauraci neplánuje. Šádovy zkušenosti mají pomoci především s výběrem a zpracováním surovin, skladbou jídel a jejich úpravou na talíři.
Hotely se z okrajové realitní disciplíny posouvají do hlavního proudu. Více než devět z deseti evropských investorů chce letos své investice v tomto segmentu zachovat, nebo ještě zvýšit. Z rostoucího zájmu těží také Praha, která se v žebříčku CBRE posunula na dělené sedmé místo mezi nejatraktivnějšími evropskými městy. Důvěru kapitálu podporuje návrat turistů, omezená nabídka nových hotelů i série velkých tuzemských transakcí.
Investoři si oblíbili hotelový byznys. Praha se zařadila mezi nejžádanější města Evropy
Reality
Hotely se z okrajové realitní disciplíny posouvají do hlavního proudu. Více než devět z deseti evropských investorů chce letos své investice v tomto segmentu zachovat, nebo ještě zvýšit. Z rostoucího zájmu těží také Praha, která se v žebříčku CBRE posunula na dělené sedmé místo mezi nejatraktivnějšími evropskými městy. Důvěru kapitálu podporuje návrat turistů, omezená nabídka nových hotelů i série velkých tuzemských transakcí.
„Marek má za sebou mimořádně silnou profesní cestu, ale důležité pro nás je především to, že české kuchyni rozumí a dokáže ji posouvat bez zbytečných efektů. U Matěje Kotrby chceme nabízet poctivé jídlo, kterému host rozumí a kvůli kterému se rád vrací,“ říká majitel restaurace Marek Svoboda. Od spolupráce si slibuje přesnější práci se surovinami i další rozvoj sezonního menu.
Česká klasika zůstává základem
Pro Šádův přístup je charakteristická snaha tradiční recepty odlehčit a zachovat přitom jejich chuť i charakter. V předchozích působištích tak pracoval například se zvěřinou, kořenovou zeleninou nebo koprovou omáčkou. Stejný přístup chce nyní uplatnit i v restauraci na pražském Novém Městě.
Nabídku U Matěje Kotrby vedle českých jídel doplňují stařené steaky, plzeňské i vlastní pivo, moravská vína a autorské koktejly. Restaurace připravuje také tematické gastronomické akce. Její tradiční charakter podtrhuje interiér s dřevěným obložením a starožitnostmi.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.