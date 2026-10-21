Houskový, nebo bramborový? Jaký knedlík se hodí ke kterému jídlu?
Knedlík, to je taková stálice české kuchyně, bez které si snad nedovedeme naše jídelníčky ani představit, protože tak nějak automaticky patří ke každé oblíbené omáčce. Ke svíčkové patří nadýchaný houskový, k pečenému vepřovému se zelím zase často sáhneme po bramborovém. Každý knedlík má ale jinou strukturu, jinak nasává omáčku a jinak doplňuje maso. A v tom je ten hlavní rozdíl.
Houskové knedlíky
Houskový knedlík se připravuje z kynutého těsta, do kterého se přidávají také kostičky bílého pečiva. Díky pečivu má svou typickou nadýchanou a pórovitou strukturu, takže krásně nasákne omáčku. Proto se často přidává k omáčkám, u kterých nechcete, aby zbyla ani kapka, a knedlíkem můžete talíř do posledního sousta „vytřít“.
Nejznámější dvojicí je samozřejmě svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem, stejně dobře si ale rozumí i s rajskou, s koprovkou nebo znojemskou omáčkou a také s vepřovým gulášem. U svíčkové pak nesmějí chybět brusinky, případně kopeček šlehačky a plátek citronu, pokud ji máte rádi v tradičním podání.
Jak houskové knedlíky správně připravit?
Nejdůležitější je v tomto případě čas, který věnujete těstu, aby správně vykynulo, protože pokud to uspěcháte, knedlík může být hutný a těžký. Rohlíky by neměly být úplně čerstvé – když použijete pečivo z předchozího dne, kostičky v těstě lépe drží tvar. Po uvaření knedlík ještě propíchněte špejlí nebo vidličkou, aby z něj unikla pára a těsto se nesrazilo.
Knedlík nekrájejte nožem, ale pevnou nití, abyste neporušili jeho strukturu. A jestli vám pár plátků zbyde do druhého dne, nemusíte je vyhazovat. Klasické české „knedlíky s vajíčkem“ jsou rychlý oběd nebo večeře, na které si pochutnají i děti.
Bramborové knedlíky
Bramborové knedlíky, to je úplně jiná písnička. Připravují se samozřejmě z vařených nebo nastrouhaných brambor, mouky, případně krupice a vajec. Nemusíte čekat na to, až těsto vykyne, zato je ale potřeba dobře odhadnout poměr surovin. Výsledkem je pevnější knedlík s jemnou bramborovou chutí, který se na talíři nerozpadne při prvním doteku vidličky.
Nejčastěji se podává k pečenému vepřovému se zelím, tedy k oblíbenému vepřo-knedlo-zelo. Výborně doplní také pečenou kachnu nebo husu s červeným zelím a oblíbené uzené maso se špenátem. Oproti houskovému knedlíku nenasákne tolik omáčky, proto se přidává k jídlům, které už sama o sobě mají výraznou chuť a šťavnatost.
Na co si dát pozor při vaření bramborových knedlíků?
Brambory si uvařte ideálně předem a nechte je úplně vychladnout. Pokud jsou ještě teplé, těsto může být příliš lepivé a budete do něj muset přidávat více mouky. Knedlíky pak mohou být po uvaření tuhé. S přípravou těsta také příliš neotálejte. Brambory totiž postupně pouštějí vodu, těsto řídne a hůře se s ním pracuje.
Při tvarování si navlhčete ruce, aby se vám na ně těsto nelepilo, poté vařte v mírně vroucí vodě a hlídejte, aby se nepřevařovaly. Příliš prudký var totiž může narušit jejich povrch a knedlíky se začnou rozpadat. Hotové kousky nechte krátce okapat a nakrájejte je ostrým nožem. Pokud je připravujete jako přílohu k pečenému masu, můžete je před podáváním lehce polít výpekem. Mňam!
Jak knedlíky ohřívat a co udělat se zbytky?
Knedlíky chutnají nejlépe samozřejmě čerstvé, třeba právě vytažené z hrnce k vepřovému guláši, ale i druhý den mohou být krásně vláčné. Nejšetrnější je ohřát je na páře – plátky stačí rozložit do klasického pařáčku a nechat je několik minut prohřát.
V mikrovlnce to jde také, jen knedlíky lehce pokropte vodou a přikryjte, aby nevyschly. Bez vlhkosti rychle ztvrdnou a jejich původní nadýchanost bude pryč. A pokud již víte, že celý knedlík nespotřebujete, můžete ho po vychladnutí zamrazit a později ohřát na páře.
Při výběru přílohy se ovšem nemusíte držet žádných pravidel. Zvolte prostě to, co máte rádi.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.