Češi vyrobili novodobou babettu na baterky. Cena vás překvapí

Na Technické univerzitě v Liberci byl představen český moped s elektrickým pohonem nazvaný Mopedix. Malý motocykl, který připomíná bytelnější verzi známé babetty, už získal homologaci, a může tak vyrazit na české silnice. V nabídce je nyní jeden model, který může mít různé barvy a různou výbavu. Elektromoped je homologovaný pro dva lidi, takže má stupačky, a místo boxu se dá nacvaknout druhé sedadlo, řekl Miroslav Špaček, jednatel start-upu Goodped, který Mopedix vyrábí. Firma už spustila e-shop, Mopedix nabízí za 134 444 korun.

Firma je podle Špačka schopna dodat na trh stovky mopedů. „Na začátku jsme měli plány v tisících. Plán byl, minimálně mopedizovat Česko a okolní státy, kde mají mopedy nějakou tradici, nebo tu tradici oživit či znovu nastartovat. Ta technologie ale není úplně levná, takže teď je to o stovkách kusů ročně, které se budeme snažit uplatnit. Nabízíme i nějaké předvýrobní kusy, které se liší v detailech," doplnil Špaček.

Prohlédněte si český elektroskútr Mopedix:

Stroj má jednoduchou konstrukci a je díky kovové kostře značně robustní. „S baterií váží 97 kilogramů a uveze 176 kilogramů. Na malou motorku je to poměrně unikátní nosnost. Rychlost máme omezenou tím, že spadáme do kategorie malých motocyklů, na 45 kilometrů v hodině, nicméně by uměl jet i osmdesátkou, kdyby se správně naladil. Ale ten stroj vznikl jako pohodový dopravní prostředek, není to závodní stroj, to by vypadal jinak,“ doplnil parametry stroje za tým start-upu David Kasl.

Odborníci z liberecké univerzity pomáhali zejména s výběrem elektropohonu a řešením elektrovýzbroje. „Od baterie až k trakčnímu pohonu, ladili jsme i světla, blinkry a displej. V našich laboratořích jsme měřili elektromagnetickou kompatibilitu nebo nastavovali jednotlivé parametry na řídicí jednotce,“ řekl Lukáš Krčmář z liberecké fakulty mechatroniky a mezioborových studí.

Baterie s kapacitou 45 ampérhodin je zavěšená pod rámem a nabíjet ji lze z běžné domácí zásuvky. Na jedno nabití ujede moped podle podmínek až 80 kilometrů. Elektromotor je v zadním kole.

Moped je zhruba z 80 procent českým výrobkem. Kostru a další kovové díly vyrábí Tvarmetal ve Vysokém Mýtě. „Rozbíháme výrobu, máme zakázky, ale ve vývoji chceme pokračovat dál. Máme vymyšlené nápady typu sajdkára, tříkolka, uvažujeme do budoucna o nějaké odlehčenější verzi, ve hře je i spalovací motor, i když ho neustále odsouváme kvůli euronormám,“ dodal Jindřich Melichar, který stál u zrodu českého elektrického mopedu.

Neúspěšné „prase“

První pokus o výrobu ryze českého mopedu s elektrickým pohonem uskutečnila před několika lety společnost Čezeta Motors. Ta před deseti lety přišla s prototypem elektrického skútru, který vycházel ze slavného „prasete“ vyráběného továrnou ČZ v 50. a 60. letech. V letech 2018 až 2020 vyrobila první sérii 60 skútrů typu 506, které vyvezla do deseti zemí v Evropě.

V roce 2018 společnost Crowdberry vybrala pro firmu 20 milionů korun na zahájení sériové výroby. Elektrické motorky v areálu Wikov v Prostějově montovala desítka zaměstnanců. Plány na expanzi počítaly až s 50 zaměstnanci a výrobou 2000 strojů ročně.

V roce 2021 však Čezeta výrobu elektrických „prasat“ ukončila, kvůli tehdejší finanční situaci ve společnosti a od února toho roku se ocitla v insolvenčním řízení. Letos v lednu přihlásili věřitelé do konkurzu na majetek společnosti Čezeta Motors pohledávky v celkové výši 23 milionů korun.